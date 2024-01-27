Азу с курицей по-татарски: вкусное сытное блюдо за полчаса
Чтобы порадовать себя и близких вкусным блюдом, вам понадобятся куриное филе, картофель, соленые огурцы и полчаса свободного времени на готовку.
Азу – это сытное блюдо татарской кухни, которое готовится очень быстро и просто. Нежное куриное филе и картошка, обжаренные до золотистой корочки, и соус из помидор и сладкого перца – это очень вкусно! Рецептом азу по-татарски поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- куриное филе – 450 г;
- картошка – 600 г;
- соленые огурцы – 200 г;
- лук – 100 г;
- помидоры – 300 г;
- сладкий перец – 50 г;
- мука пшеничная или кукурузный крахмал – 30 г;
- красный острый перец – 0,5 ч. л.;
- соль, любимые приправы – по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
- свежая зелень – для подачи.
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Приготовление
Шаг 1
Куриное филе нарежьте крупными кусочками. В пакет насыпьте муку или крахмал, туда же положите курицу. Закройте пакет и хорошо его потрусите, чтобы кусочки запанировались.
Шаг 2
Разогрейте глубокую сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарьте кусочки курицы до золотистого цвета.
Шаг 3
Помидоры и сладкий перец измельчите блендером в пюре. Вместо свежих овощей можно взять замороженные или томатную и перечную пасту. Если у вас нет ни перца, ни перечной пасты, добавьте молотую паприку по вкусу.
Шаг 4
Лук нарежьте мелким кубиком и добавьте в сковороду к курице и обжаривайте несколько минут до прозрачности лука.
Шаг 5
Приправьте по вкусу солью, перцем и любимыми специями. Добавьте овощное пюре или томатную пасту, хорошо перемешайте и готовьте еще 5-7 минут.
Шаг 6
Соленые огурцы (без уксуса) нарежьте кубиками. Добавьте огурцы к курице и перемешайте. Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь, готовьте еще 10 минут и выключите огонь.
Шаг 7
Картофель помойте, очистите и нарежьте соломкой. Промойте его в холодной воде и хорошо обсушите бумажным полотенцем.
Шаг 8
Обжарьте картофель отдельно во фритюрнице или в казане до золотистого цвета. Солить картофель не нужно.
Шаг 9
Готовый картофель переложите в сковороду к курице, перемешайте и сразу раскладывайте по тарелкам.
Шаг 10
Перед подачей посыпьте азу мелко нарезанной свежей зеленью.
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