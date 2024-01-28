Британка купила заброшенный дом за 1 фунт и преобразила его до неузнаваемости (видео)

У Максин Шарплс ушло несколько лет на то, чтобы превратить дом, которому грозил снос, в "спокойный городской рай". Сейчас жилье выглядит очень современным и комфортным.

Related video

36-летняя Максин Шарплс, купившая в 2015 году заброшенный дом на Вебстер-роуд в Ливерпуле всего за 1 фунт стерлингов (48 гривен по сегодняшнему курсу), потратила несколько лет на то, чтобы из полуразрушенного здания сделать жилье своей мечты. О том, с чем ей пришлось столкнуться, бывшая аспирантка Ливерпульского университета Джона Мурса рассказала в мини-документальном фильме, загруженном на YouTube каналом CNBC Make It.

Ей удалось приобрести этот дом благодаря инициативе городского совета Ливерпуля, запустившего программу "Дома за фунт" в попытке возродить старые дома, которые больше не используются. О ней женщина услышала от своего соседа.

"В то время я была аспиранткой и имела номинальные сбережения, поэтому подала заявление. Четыре года спустя мне позвонили и сказали, что меня включили в шорт-лист одного из домов за фунт. Я сначала подумала, что это мошенничество, но согласилась пройти собеседование по поводу недвижимости, – вспоминает она. Когда Максин впервые подошла к дому, на нем было предупреждение о том, что входить туда можно только на свой страх и риск.

Читайте также:

Семейная жизнь в баре: супруги, искавшие дом мечты, переехали в заброшенный паб (фото)

Никто не жил 20 лет: женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем" (видео)

Строили по спецзаказу: поселок превратился в город-призрак с круглосуточной охраной (фото)

Обветшалое жилище казалось не подлежащим ремонту. Однако Шарплс это не испугало. Все свои накопления британка решила направить на обустройство недвижимости и несколько лет ютилась в автофургоне.

С трудностями она столкнулась почти сразу после того, как получила ключи в феврале 2020 года. Она долго не могла найти подрядчиков из-за пандемии коронавируса и скромности своего бюджета. Поэтому уже в мае того же года она решила бросить свою постоянную работу и самостоятельно взять на себя огромную задачу по ремонту.

Какое-то время казалось, что ремонт дома может никогда не состояться, поскольку у Максин было мало средств, и она была "на самом дне" после того, как пережила разрыв отношений, будучи безработной. Шарплс даже не исключала, что дом у нее отнимут, а деньги на ремонт, общая сумма которых составила около 60 000 фунтов стерлингов, будут потеряны.

Все изменил разговор с друзьями в местном парке, которые решили поддержать ее, а мэрия продолжила сроки ремонта в связи с пандемией.

Приступая к ремонту, Максин решила, что кухня и гостиная будут наверху, а две спальни и ванная комната – внизу. Такое решение многим знакомым девушки показалось несколько странным.

Полученная от мэрии фора по времени позволила ей завершить работу над верхним этажом. Максин полгода жила в кухне, пока ремонтировала первый этаж.

Все усилия себя оправдали, и в результате дом, которому грозил снос, превратился в комфортное и уютное жилье с ванной комнатой, облицованной серой плиткой, главной спальней с кроватью размера "king-size" и полом с подогревом, а также дверями патио, обеспечивающими прямой доступ ко "двору" Максин.

Там, где раньше наверху была ванная комната, обустроена лестничная площадка, ведущая в комфортабельную кухню и гостиную открытой планировки с современной мебелью из Ikea и зоной отдыха.

По словам хозяйки дома, верхний этаж – это то место, где она может заниматься йогой, читать и отдыхать.

Читайте также:

Дом миллионера: блогеры показали заброшенный особняк звезды NBA за $10 млн (видео)

Оставили гнить: блогер показал заброшенный особняк в США с роскошными вещами внутри (видео)

Купили развалины: семья превратила заброшенный дом в особняк стоимостью $1,5 млн (фото)