Женщина избавилась от тяжелого артрита без лекарств и больниц: как ей это удалось

Когда из-за артрита Пэм Джохал еле вставала с постели, то решила, что пришла пора что-то менять, чтобы не быть прикованной к инвалидному креслу. Она решила начать с питания.

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46-летняя Пэм Джохал из Саутгемптона, страдавшая тяжелым ревматоидным артритом, утверждает, что избавилась от недуга, перейдя на сыроедческую веганскую диету, пишет Daily Mail.

Женщина, воспитывающая вместе с 44-летним мужем Саймоном Пинкни пятилетнего Генри и шестилетнюю Джорджи, рассказывает, что из-за болезни она иногда не могла встать с постели и не могла самостоятельно выйти из ванной. От инвалидного кресла и дальнейших мучений ее спас полный отказ от мяса и обработанных пищевых продуктов.

Пэм говорит, что впервые начала экспериментировать с почти полностью сырой фруктовой диетой в марте 2020 года после того, как попробовала лекарства и обезболивающие, которые помогли облегчить симптомы артрита.

"Несколько лет назад я болела ревматоидным артритом и страдала до такой степени, что не могла ничего делать, даже обычные вещи, которые мы каждый день принимаем как должное. Мои суставы быстро деформировались, я не могла нормально пользоваться руками", – вспоминает она.

Пэм Джохал любит выпить на завтрак арбузный сок Фото: SWNS

Она утверждает, что после перехода на сыроедческую веганскую диету ее симптомы быстро уменьшились, и в течение шести месяцев она заметила разницу в своей подвижности.

Спустя пять лет употребления сырых фруктов и овощей у нее пропали все симптомы артрита, уверяет Пэм, и ее жизнь снова стала полноценной.

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Помимо фруктов и овощей, женщина использует травяные добавки, чтобы добавить в свой рацион еще больше питательных веществ, включая семена крапивы и коровяк.

"Мне 46 лет, и у меня нет ни одной морщинки на лице и седых волос на голове", – хвастается она.

Пэм Джохал снова радуется жизни Фото: SWNS

В отличие от Пэм, Саймон и их дети едят самые разнообразные продукты, ни в чем себе особо не отказывая, но мать семейства все же призывает их употреблять больше фруктов.

В Facebook Джохал ведет группу Rawpower, чтобы помочь другим начинающим фрукторианцам начать свой путь.

"Многие люди обращаются ко мне, потому что хотят знать, как соблюдать диету. Я говорю людям, что это не диета, это образ жизни, это путь длиною в жизнь и исцеление. Я пытаюсь научить своих детей веганскому образу жизни, они смотрят на маму и думают, что я потрясающая. Люди меня поддерживают, никто не мешает мне делать то, что я делаю, но они говорят, что я слишком худая или недостаточно ем. Такой образ жизни может заставить вас чувствовать себя изолированным, если вокруг вас нет людей, которые тоже делают это, потому что еда — это социальная вещь", – говорит она.

Рацион британки довольно скромен. На завтрак она употребляет стакан арбузного сока с суперпродуктовой смесью из более чем 20 фруктов и трав. На обед женщина традиционно ест салат с авокадо, огурцами, перцем, шпинатом, иногда с веганской фетой и заправкой из авокадо и лимона. На ужин Пэм предпочитает фрукты или порезанные огурцы.

Сыроедение не одобряется врачами, которые рекомендуют сбалансированную диету, включающую широкий спектр продуктов в правильных пропорциях, однако Джохал уверена в своем выборе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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