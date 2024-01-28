Почему женщины чаще мужчин страдают от головной боли – ответы экспертов

Головные боли могут провоцировать гормоны, а также стресс, усталость и недосып, что более характерно для женщин. В свою очередь, мужчины чаще страдают кластерными головными болями.

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Женщины чаще страдают головными болями, чем мужчины, сообщает The New York Times со ссылкой на национальный опрос.

Людям задали вопрос, как сильно их мучила головная боль в последние три месяца, и женщины почти в три раза чаще отвечали, что она их сильно беспокоила.

Одним из основных видов головной боли является мигрень. Она характеризуется умеренной или сильной пульсацией, обычно на одной стороне головы, и является одной из наиболее частых причин страданий среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Эти головные боли могут длиться от четырех до 72 часов.

До полового созревания мальчики и девочки с одинаковой вероятностью страдают от мигрени, говорит доктор Энн МакГрегор, специалист по головной боли в Бартсе и Лондонской школе медицины и стоматологии в Великобритании. Но как только наступает половая зрелость, мигрени становятся гораздо более распространенными среди женщин и девочек.

С ней согласна и доктор Елена Павлович, невролог из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

По ее словам, женщины в два-три раза чаще, чем мужчины, страдают от мигрени, и этот тип головной боли обычно сильнее всего поражает женщин в возрасте 30 лет.

Одна из возможных причин этого несоответствия заключается в том, что женщины, как правило, сообщают о большем стрессе, будь то из-за "работы, социальных или семейных" обязательств, говорит Коллин М. ЛаХендро, сертифицированная практикующая медсестра в неврологии в больнице Northwestern Medicine Lake Forest Hospital.

Женщины также могут спать меньше, чем мужчины, из-за ряда факторов: работы, домашних хлопот, маленьких детей, что вызывает естественную усталость, которая и провоцирует головные боли.

Некоторые мигрени могут быть вызваны внезапными изменениями уровня эстрогена, который в основном вырабатывается яичниками.

Женщины страдают мигренями гораздо чаще, чем мужчины Фото: Freepik

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Научные исследования показали, что эстроген играет важную роль в развитии мигрени, которая в период между половым созреванием и менопаузой гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

"Для более чем половины женщин с мигренью начало и время мигрени связаны с гормональным фоном менструального цикла", — сказала доктор Павлович.

Многие женщины, например, испытывают мигрени до и во время менструации, сразу после падения уровня эстрогена. Исследование Павлович показало, что женщины, страдающие мигренями, как правило, испытывают более резкое падение уровня эстрогена, чем женщины, у которых этого нет.

Неясно, почему именно колебания уровня эстрогена вызывают мигрень, говорит доктор МакГрегор. Эстроген выполняет важные функции внутри мозга, поэтому гормональные изменения также должны вызывать ряд событий, кульминацией которых является мигрень.

Женщины также часто испытывают мигрени во время беременности, когда уровень эстрогена имеет тенденцию повышаться и понижаться. Они имеют тенденцию усиливаться во время перименопаузы, опять же из-за колебаний уровня эстрогена. Но как только наступает менопауза, уровень гормонов стабилизируется, и многие женщины обнаруживают, что мигрени становятся менее частыми.

Другие головные боли и причины

Помимо мигрени, женщины примерно в полтора чаще, чем мужчины, испытывают головные боли напряжения, от легкой до умеренной степени, поражающие обе стороны головы. Они неприятны, но обычно не изнурительны и могут ощущаться так, будто голову сжимает тугая повязка.

Неясно, почему такой тип головной боли чаще встречается у женщин, но стресс может сыграть свою роль. Некоторые исследования показывают, что они чаще возникают у женщин в дни, предшествующие менструации.

В свою очередь, мужчины чаще, чем женщины, испытывают кластерные головные боли — редкие, но чрезвычайно болезненные ощущения, поражающие только одну сторону головы и обычно возникающие ежедневно или почти ежедневно в течение нескольких недель или месяцев. Им особенно подвержены заядлые курильщики или любители алкоголя.

Помимо стресса, сна и гормонов, другими причинами головных болей также могут быть обезвоживание, голод, изменения погоды, лекарства и спиртное.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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