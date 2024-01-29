Оригинальные вареники с гречкой и кислой капустой: секреты закарпатской кухни

Рецепт вареников, в котором в начинке соединяются вареная гречка и квашеная капуста, традиционно готовят в Закарпатье. Получется очень вкусно и сытно, а для жителей других регионов Украины еще и позволит разнообразить свое меню оригинальным и бюджетным блюдом.

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Вареники – это культовое блюдо и национальное достояние украинцев, которое по популярности смело може соревноваться с борщом и галушками. Начинки для вареников могут быть самыми разными и варьируются в зависимости от региона. Рецептом вареников с гречкой и квашеной капустой, которые готовят в Закарпатье, поделился сайт Hyser.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 320 г;

вода – 170 мл;

сода – 1/3 ч. л.;

масло подсолнечное – 40 мл;

соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

крупа гречневая – 100 г;

капуста квашеная – 200 г;

лук репчатый – 70 г;

масло подсолнечное – 30 мл;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Гречку промойте, выложите в кастрюлю и залейте стаканом воды. Поставьте на небольшой огонь и варите под крышкой до готовности и полного впитывания воды. Готовой гречке дайте полностью остыть.

Шаг 2

Квашеную капусту посеките ножом, чтобы не было слишком длинных кусочков – так удобнее будет есть готовые вареники.

Шаг 3

Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 4

Смешайте гречку, капусту и лук. По вкусу добавьте соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты в ней равномерно распределились.

Шаг 5

Замесите простое тесто из муки, воды, соли и растительного масла. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на столе "отдыхать" на 20 минут.

Шаг 6

Стол присыпьте мукой и раскатайте все тесто в тонкий пласт толщиной 1-2 мм. Круглой вырубкой для теста или тонким стаканом вырежьте из теста кружочки. Остатки теста соберите в комок, немного помесите руками, снова раскатайте и вырежьте кружочки. Повторяйте процедуру, пока не потратите все тесто.

Шаг 7

На середину каждого кружочка выложите горкой начинку, так, чтобы она не испачкала края теста. Тщательно защипните края вареника.

Если у вас на кухне сухо и жарко, тесто может подсыхать и плохо защипываться. В таком случае можно окунуть палец в простую воду и смазать край вареника с одной стороны. Так тесто легко и надежно склеится и вареники не развалятся при варке.

Шаг 8

Уже слепленные вареники выкладывайте на доску, присыпанную мукой так, чтобы они не касались друг друга. Если вы слепили вареников больше, чем нужно на один раз, заморозьте их прямо на доске, а потом уже замерзшие пересыпьте в пакет для хранения в морозилке.

Шаг 9

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и поставьте на сильный огонь. На каждый килограмм вареников вам понадобится 2,5-3 литра воды.

Шаг 10

Когда вода закипит, выложите в кастрюлю вареники и сразу помешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Дождитесь, когда вода закипит снова, уменьшите огонь и варите до готовности теста. Обычно на это уходит от 3 до 5 минут.

Если вы варите замороженные вареники, достаньте их из морозилки, прежде чем ставить воду на огонь и разложите на доске. Так вареники успеют немного оттаять. Это нужно для того, чтобы у них не было температурного "шока", когда вы отправите их в кастрюлю, и они не растрескались при варке.

Шаг 11

Готовые вареники с гречкой и квашеной капустой достаньте из кастрюли шумовкой, разложите по тарелкам и сразу подавайте со сметаной, шкварками и зеленым луком.

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