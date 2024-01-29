Оригинальные вареники с гречкой и кислой капустой: секреты закарпатской кухни
Рецепт вареников, в котором в начинке соединяются вареная гречка и квашеная капуста, традиционно готовят в Закарпатье. Получется очень вкусно и сытно, а для жителей других регионов Украины еще и позволит разнообразить свое меню оригинальным и бюджетным блюдом.
Вареники – это культовое блюдо и национальное достояние украинцев, которое по популярности смело може соревноваться с борщом и галушками. Начинки для вареников могут быть самыми разными и варьируются в зависимости от региона. Рецептом вареников с гречкой и квашеной капустой, которые готовят в Закарпатье, поделился сайт Hyser.
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 320 г;
- вода – 170 мл;
- сода – 1/3 ч. л.;
- масло подсолнечное – 40 мл;
- соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- крупа гречневая – 100 г;
- капуста квашеная – 200 г;
- лук репчатый – 70 г;
- масло подсолнечное – 30 мл;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Гречку промойте, выложите в кастрюлю и залейте стаканом воды. Поставьте на небольшой огонь и варите под крышкой до готовности и полного впитывания воды. Готовой гречке дайте полностью остыть.
Шаг 2
Квашеную капусту посеките ножом, чтобы не было слишком длинных кусочков – так удобнее будет есть готовые вареники.
Шаг 3
Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Шаг 4
Смешайте гречку, капусту и лук. По вкусу добавьте соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты в ней равномерно распределились.
Шаг 5
Замесите простое тесто из муки, воды, соли и растительного масла. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на столе "отдыхать" на 20 минут.
Шаг 6
Стол присыпьте мукой и раскатайте все тесто в тонкий пласт толщиной 1-2 мм. Круглой вырубкой для теста или тонким стаканом вырежьте из теста кружочки. Остатки теста соберите в комок, немного помесите руками, снова раскатайте и вырежьте кружочки. Повторяйте процедуру, пока не потратите все тесто.
Шаг 7
На середину каждого кружочка выложите горкой начинку, так, чтобы она не испачкала края теста. Тщательно защипните края вареника.
Если у вас на кухне сухо и жарко, тесто может подсыхать и плохо защипываться. В таком случае можно окунуть палец в простую воду и смазать край вареника с одной стороны. Так тесто легко и надежно склеится и вареники не развалятся при варке.
Шаг 8
Уже слепленные вареники выкладывайте на доску, присыпанную мукой так, чтобы они не касались друг друга. Если вы слепили вареников больше, чем нужно на один раз, заморозьте их прямо на доске, а потом уже замерзшие пересыпьте в пакет для хранения в морозилке.
Шаг 9
Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и поставьте на сильный огонь. На каждый килограмм вареников вам понадобится 2,5-3 литра воды.
Шаг 10
Когда вода закипит, выложите в кастрюлю вареники и сразу помешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Дождитесь, когда вода закипит снова, уменьшите огонь и варите до готовности теста. Обычно на это уходит от 3 до 5 минут.
Если вы варите замороженные вареники, достаньте их из морозилки, прежде чем ставить воду на огонь и разложите на доске. Так вареники успеют немного оттаять. Это нужно для того, чтобы у них не было температурного "шока", когда вы отправите их в кастрюлю, и они не растрескались при варке.
Шаг 11
Готовые вареники с гречкой и квашеной капустой достаньте из кастрюли шумовкой, разложите по тарелкам и сразу подавайте со сметаной, шкварками и зеленым луком.
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