К посту или диете: рецепт макового пирога
Для приготовления ароматной выпечки нам понадобится меньше часа. Чернослив можно заменить курагой, цукатами или другими сухофруктами.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как пост или диету сделать сладкими и вкусными. Рецептом макового пирога с черносливом ресторатор делится на своем сайте.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 400 мл масла;
- 200 мл воды;
- 200 г сахара;
- ⅓ ч.л. соли;
- 2 ч.л. ванильного сахара;
- 100 г мака;
- 2 ч.л. корицы;
- 150 г чернослива;
- 800 г муки;
- 4 ч.л. разрыхлителя.
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Пока духовка разогревается до 180 градусов, в большую миску вливаем 400 мл масла и 200 мл воды. Не смешиваем их, просто помещаем вместе. Всыпаем туда же 200 г сахара и ⅓ ч.л. соли, слегка мешаем.
После этого всыпаем 2 ч.л. ванильного сахара, 100 г мака и 2 ч.л. корицы, мешаем венчиком. Нарезаем 150 г чернослива (каждый начетверо) и добавляем к другим ингредиентам.
Всыпаем 800 г муки и 4 ч.л. разрыхлителя, мешаем до однородности, чтобы не было комочков.
Выливаем тесто в квадратную форму размером примерно 24 на 24 см. Печем пирог 40 минут. Его можно подавать как горячим, так уже охлажденным, нарезав перед тем на квадратики.
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