Рецепт драников за 15 минут
Для драников лучше всего подойдет картофель с высоким содержанием крахмала. Тогда они в процессе жарки будут хорошо держать форму.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как за 15 минут приготовить вкусные драники. Рецептом известный ресторатор делится на своем сайте.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 3-4 картофелины среднего размера (примерно 300 г);
- 1 лук;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. муки;
- соль и перец по вкусу;
- 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки;
- сметана для подачи.
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Для начала чистим 3-4 картофелины и лук. Режем овощи на дольки и кладем в чашу блендера.
К ним добавляем яйцо и перебиваем до однородной массы. Кладем перебитую массу в миску, добавив к ней 1 ст. л. муки, солим и перчим по вкусу и сразу начинаем жарить будущие драники.
Для этого разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и столовой ложкой выкладываем картофельную массу. Жарим с обеих сторон до появления румяной корочки. Выкладываем готовые драники на двухслойное бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем готовые драники со сметаной.
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