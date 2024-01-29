Рецепт драников за 15 минут

Для драников лучше всего подойдет картофель с высоким содержанием крахмала. Тогда они в процессе жарки будут хорошо держать форму.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как за 15 минут приготовить вкусные драники. Рецептом известный ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3-4 картофелины среднего размера (примерно 300 г);

1 лук;

1 яйцо;

1 ст. л. муки;

соль и перец по вкусу;

5 ст. л. подсолнечного масла для жарки;

сметана для подачи.

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Для начала чистим 3-4 картофелины и лук. Режем овощи на дольки и кладем в чашу блендера.

К ним добавляем яйцо и перебиваем до однородной массы. Кладем перебитую массу в миску, добавив к ней 1 ст. л. муки, солим и перчим по вкусу и сразу начинаем жарить будущие драники.

Для этого разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и столовой ложкой выкладываем картофельную массу. Жарим с обеих сторон до появления румяной корочки. Выкладываем готовые драники на двухслойное бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем готовые драники со сметаной.

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