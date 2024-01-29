Что съесть, чтобы улучшить работу мозга? 7 вариантов с высоким содержанием белка

Мозг очень важный и сложный орган, от слаженной работы которого зависят наше сознание, воспоминания, интеллект, эмоции, чувства и двигательные способности. Чтобы сохранить и улучшить эти жизненно важные функции, соблюдайте сбалансированную диету, богатую белком.

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Согласно исследованиям, к основным питательным веществам, улучшающим работу нервной системы, относятся жирные кислоты омега-3, полифенолы, клетчатка, витамины группы B, витамин D, железо, цинк, йод и белок. Но одно из этих питательных веществ играет решающую роль в производстве нейротрансмиттеров, которые являются химическими посланниками, передающими сообщения от одной нервной клетки к другой. И это белок. Наша нервная система нуждается в достаточном количестве белка для получения аминокислот, чтобы иметь возможность правильно функционировать. Об этом пишет Eating Well.

Перед вами 7 лучших продуктов, с высоким содержанием белка для поддержания здоровья мозга.

Лосось

Фото: Freepik

Благодаря розовому оттенку и насыщенному вкусу, лосось богат белком и питательными веществами, которые делают его идеальной пищей для мозга. По данным Министерства сельского хозяйства США, в порции лосося весом 85 г содержится 22 грамма белка. Не говоря уже о том, что лосось является отличным источником витамина D и жирных кислот омега-3. Исследования показывают, что мозг на 35% состоит из жирных кислот омега-3, которые способствуют познанию, памяти, обучению и кровообращению в мозгу.

Орехи

Если вы ищете хрустящую, легкую закуску, полезную для вашего мозга, смесь орехов — отличный выбор, богатый белком. Исследование 2020 года, показало, что регулярное употребление различных орехов связано с улучшением когнитивных функций. Орехи, такие как арахис, также содержат изрядную долю белка: по данным Министерства сельского хозяйства США, 7 граммов в одной порции весом 30 г. В частности, грецкие орехи известны своими полезными свойствами для поддержки мозга благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3.

Греческий йогурт с черникой

Фото: Freepik

Сливочная текстура греческого йогурта в сочетании со сладким, но терпким вкусом черники — идеальный перекус с высоким содержанием белка, который может творить чудеса для здоровья вашего мозга. По данным Министерства сельского хозяйства США, порция простого греческого йогурта весом 200 г содержит 20 граммов белка. Если это недостаточно впечатляюще, то ученые также доказали, что пробиотики, подобные тем, которые содержатся в греческом йогурте, способствуют взаимодействию между кишечником и мозгом, что может улучшить когнитивное и психическое здоровье. Добавив в йогурт чернику, вы получите дополнительный бонус в виде антиоксидантов, защищающих мозг.

Эдамаме

Употребление растительных источников белка, таких как эдамаме, — отличный способ улучшить функции вашего мозга. По данным Министерства сельского хозяйства США, всего 1 чашка приготовленных эдамаме содержит 18 граммов полноценного белка Помимо содержания белка, они также изобилуют клетчаткой, фолиевой кислотой, железом, холином и растительными соединениями, называемыми изофлавонами, которые могут принести пользу здоровью вашего мозга. Фактически, исследование 2020 года, опубликованное в Nutrition Reviews, показало, что изофлавоны сои могут улучшить когнитивные функции, а именно память, у взрослых.

Киноа

Фото: Freepik

Эдамаме — не единственный полноценный растительный белок в этом списке. По данным Министерства сельского хозяйства США, киноа также является полноценным белком, который содержит 8 граммов на 1 чашку приготовленного продукта. Что касается поддержки вашего психического здоровья, в обзоре 2023 года, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, отмечается, что употребление большего количества цельнозерновых продуктов, включая киноа, может быть связано с улучшением настроения и снижением беспокойства.

Яйца

Чтобы повысить умственные способности, сварите на перекус или на завтрак одно-два яйца. По данным Министерства сельского хозяйства США, одно сваренное вкрутую яйцо содержит 6 граммов белка. Это означает, что вы можете получить до 12 граммов белка, если выберете два вареных яйца. Яйца также являются невероятным источником холина и лютеина. Есть упоминание о том, что лютеин помогает уменьшить риск снижения когнитивных функций в зрелом возрасте.

Тыквенные семечки

Фото: Freepik

Тыквенные семечки маленькие, но в каждой порции содержится впечатляющее количество белка. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 30 г семян тыквы содержит 8 граммов белка. В частности, семена тыквы богаты аминокислотой триптофаном. Триптофан в семенах тыквы может превращаться в нейромедиатор серотонин, которы помогает поддерживать психическое здоровье, память и многое другое.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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