Почему нельзя говорить "приймати участь" (видео)
Языковед беспокоится о том, чтобы Украина говорила правильно. "Приймати" можно роды, в партию, лекарства.
Известный филолог Александр Авраменко раскрыл одну из самых распространенных ошибок в украинском языке. Об этом педагог рассказал в своем экспресс-уроке.
Языковед привел в пример предложения с ошибочным употреблением слова "приймати": "Команда з Рівного приймає участь у шаховому турнірі".
Александр Авраменко подчеркнул, что "не приймає", а "бере".
"Приймати" можно роды, в партию, лекарства. А "брати" участие или "взяти" участие.
Известный педагог беспокоится о том, чтобы Украина говорила правильно.
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Александр Авраменко — известный педагог, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими книгами и экспресс-уроками правильного использования украинского языка, в которых призывает искоренять суржик.
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