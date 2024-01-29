Выберите одну из четырех карт и узнайте, что вас ждет на этой неделе

Карта дня и Таро прогноз — это современные методы предсказания будущего или методы для получения советов от вселенной. Сейчас карты Таро — часто используют как инструмент для проведения прогнозов, а карта дня или недели — это один из методов получения коротких советов или указаний на определенный период. Этот способ может помочь задуматься, сосредоточиться или найти определенные подсказки для себя.

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Это может быть полезным для получения лучшего понимания ситуации, принятия решений или поиска направления в будущем. Именно поэтому таролог и специалист по эзотерическим практикам Екатерина Сербин подготовила расклад из четырех карт на последнюю неделю января и первые дни второго месяца нового 2024 года — февраля.

Для этого внимательно посмотрите на карты и интуитивно выберите ту карту, которая вам больше всего импонирует.

Ниже вы можете увидеть, какую карту выбрали и прочитать расшифровку, что для вас подготовила эта неделя с 29 января по 4 февраля.

Прогноз Таро

Карта 1

Карта советует слушать свою интуицию, предчувствия, обратить внимание на сны на этой неделе.

Эта карта сообщает, что потихоньку выйдет на свет информация, которая заставит посмотреть на все под другим углом. Раскроется какая-то тайна.

Также возможно вам придется провести некоторое время в размышлениях, больше в поиске спокойствия, чем ответов и решений.

Индивидуальное познание, развитие талантов, духовная мудрость. Знание, обучение, изучение и понимание чего-то. Особенно это касается эзотерических знаний.

Карат 2

Эта карта говорит о конкретных поступках, труде, стабилизации достигнутого. Вам представится возможность плодотворно работать, осуществить то, что долго откладывалось, или убрать с дороги то, что мешает.

Есть возможность начала горячей поры проверок и зачетов, ситуаций, где действия человека оцениваются со стороны. Воплощение в жизнь проект, движение вперед, развитие профессиональных навыков, приобретение прочных знаний. также карта указывает на возможность объединения усилий. То есть для решения проблем нужна как минимум еще один или даже два человека, помощь каких-то экспертов, консультантов, советчиков.

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Карта 3

Карта несет возможность расслабиться, погулять на славу, хорошо провести время, не беспокоясь о будущем, побаловать себя. Если же беспокойство есть, то карта говорит, что все будет хорошо и предвещает благоприятный финал. Ждите приятных событий.

Это очень сильный знак радости и благополучия, счастливых времен. Во всяком случае, сейчас все страдания и заботы позади, в жизни начинается новый, светлый период. Карта символизирует защищенность от переменчивости судьбы. Как основа вопроса говорит о потребности восстановления, поиске максимально приятного и полезного времяпрепровождения, наибольшего эмоционального удовлетворения.

Совет: открыться гармонии и радости, доверчиво смотреть в будущее. Карта говорит: "Сейчас все сделано правильно, люди и события настроены в твою пользу, все работает на тебя, это твой час".

Карта 4

Эта карта обещает медленное, но верное продвижение. Вы что-то затеяли и чем-то заняты, все в ваших руках, и все идет правильно, но требует внимания к деталям и продолжения усилий. Умелая, искусная и очень тщательная работа, какое-то дело. Предельная концентрация и полное погружение в работу, что само по себе может быть счастьем или несчастьем у человека. Но все-таки, обычно, карта говорит, что человек "вошел во вкус" дела, оно стало для него творческим и приносит удовольствие и познание.

Это карта созидания, целенаправленного использования энергии, накопления и применения умений. О чем бы ни шла речь, это путь личных усилий, который медленно, но верно ведет к хорошим результатам.

Совет: делать и дальше столько, сколько необходимо, и как можно тщательнее, чтобы достичь успеха. Человек сам кузнец своего счастья, так что следует засучить рукава — и вперед!

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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