Чорногуз, гайстер: какие существуют названия птиц на украинском (видео)

Известный педагог призывает беречь язык наших предков, углубляя знания и узнавая новые слова. Только птица аист имеет ряд интересных синонимов.

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Филолог Александр Авраменко рассказал, какие в украинском языке есть интересные названия птиц. Знаниями известный языковед поделился в одном из своих мини-уроков.

Например, только аист имеет несколько разнообразных названий — чорногуз, гайстер, боцюн, бузько, бусол.

Александр Авраменко рассказал, что "гуз" (гузка, гузно) — это задняя часть. Поскольку у этой птицы она черная, поэтому аист и получил название "чорногуз".

Языковед призывает беречь язык наших предков, углубляя знания и узнавая новые слова.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный украинский педагог, исследователь и популяризатор языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Он известен своими мини-уроками, в которых учит украинцев говорить без ошибок, искореняя суржик. Педагог также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.

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