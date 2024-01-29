Молитва-оберег за украинских защитников

Уже второй год подряд украинцы загадывают одно единственное желание на всех — победу. С верой в сердце ежедневно верующие молятся за то, чтобы этот день наступил как можно скорее. Они просят у Бога благословения, здоровья и силы нашим воинам.

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Конечно, благодаря армии и нашим воинам эта победа с каждым днем все ближе. Именно поэтому, родные, знакомые, друзья и просто неравнодушные обращаются к Богу с просьбой сохранить и защитить жизнь каждого защитника. Специально для Фокуса священник украинской православной церкви Иван Верескун рассказал о вариантах молитвы за защитников, которые защищают Украину от врага и агрессора.

Молитва за украинских воинов и защитников

"Господь Бог Премилостивый да ущедрит тебя; Господь Иисус Христос всякие прошения благие да подаст тебе; Господь Всемогущий да избавит тебя от всякой беды; Господь да научит тебя; Господь да вразумит тебя; Господь да поможет тебе; Господь да спасет тебя; Господь да защитит тебя; Господь да сохранит тебя; Господь да очистит тебя; Господь радости духовной да исполнит тебя; Господь душе и телу твоему да будет Ходатаем; Господь, как Милосердный и Благий Человеколюбец, прощение грехов да подаст тебе; Господь Бог Иисус Христос в день судный да помилует тебя и да благословит тебя во все дни жизни твоей. Ибо Ему принадлежит всякая слава, честь и поклонение, с Безначальным Его Отцом и с Пресвятым Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во всякое время и во веки веков. Аминь".

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Также священник Иван Верескун объяснил, как правильно молиться за защитников, которые считаются пропавшими без вести.

"Наша с вами молитва адресуется Богу, тому, кто знает о человеке все, все детали и все обстоятельства, поэтому если мы будем говорить своими словами, например: Господи, ты знаешь и видишь положение этого человека, ты знаешь все условия, в которых он находится. Тебе известна его участь, тебе известно все о его душе. Поддержи его там, где он находится, помоги ему в обстоятельствах, в которых он находится. Этими словами мы транслируем поддержку в жизнь человека как в этом мире, так и в мире вечном. Даже если мы не знаем всех деталей, всех обстоятельств", — пояснил священник.

Молитва за воина является особенно важной, поскольку она проявляет поддержку и защиту тех, кто вступает в борьбу за мир и безопасность. Не обязательно для молитвы идти в церковь, найдите тихое место, где вы сможете сконцентрироваться на своих молитвах и обратитесь к Богу со своими словами. Стоит понимать и помнить, что молитва — это личная интимная вещь, поэтому вы также можете добавить свои слова и индивидуальные просьбы к Богу.

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