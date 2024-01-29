Не можете обойтись без перекусов? Вот несколько здоровых идей

Диетологи утверждают, что главное в перекусах — их качество и объемы. Они предупреждают: все должно быть в меру.

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Делимся с вами хорошей новостью: предлагаем вам 10 полезных перекусов, которые помогут и получить удовольствие, и не набрать вес, и не попасть в ловушку перекусов. Главное – чтобы было все в меру, а продукты хорошего качества. Итак, вам осталось выбрать один из тех полезных перекусов, которые предложили кулинары французского сайта cuisineАz.

Миндаль, грецкие орехи, фундук, кешью

Все эти орехи известны своим высоким содержанием жиров и идеально вписываются в понятие здорового перекуса. Кроме того, они еще богаты омега-3, так называемыми незаменимыми жирными кислотами, которые организм не может синтезировать самостоятельно и которые защищают сердечно-сосудистую, гормональную и воспалительную системы.

Лучше всего варьировать разные плоды масличных культур, чтобы извлечь выгоду из каждого. Но учтите, что миндаль богат белком и клетчаткой, что даст большее ощущение сытости. Отсчитайте на перекус 10 орехов и обязательно сырые, то есть не бланшированные, а просто очищенные.

Смузи

Смузи также идеально подходит для пополнения организма витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Однако есть одно условие — смузи должен быть свежим. Поэтому те, что продаются в магазинах, — это просто приятный напиток. Лучше сделать смузи самим, для чего в блендере взбейте смузи из свежих фруктов и овощей. Внимание: не добавляйте сахар!

Овощной сок

Овощные соки — это также на 100% полезный напиток, содержащий витамины, минералы и антиоксиданты овощей. Однако предупреждаем снова — выбирайте соки, приготовленные из свежих овощей. Если у вас есть соковыжималка, это даже лучше, ведь это позволит извлечь из растений максимальное количество питательных веществ и витаминов, ограничивая при этом их окисление.

Каши и мюсли

Смесь злаков, молочных продуктов и фруктов (свежих, сушеных и/или масличных культур), каши и мюсли представляет собой совершенно здоровый и сбалансированный перекус. Однако обратите внимание на порцию — это должен быть перекус, а не полноценный завтрак. К тому же, выбирайте низкокалорийные каши, такие как овсяные хлопья. Избегайте хрустящих смесей, которые часто слишком богаты жиром и сахаром.

Свежие фрукты

Любые фрукты — это всегда отличный перекус, поскольку насыщены витаминами, минералами и антиоксидантами. А еще свежие фрукты содержат максимальное количество клетчатки. Это заставляет чувствовать себя более сытым до следующего приема пищи.

Сухофрукты

Для сладкоежек приготовление закуски из сухофруктов, таких как курага, инжир, финики, чернослив — это отличный способ побаловать себя 100% полезным для гурманов лакомством. Однако учтите, что сухофрукты относительно калорийны. Для этого ешьте сухофрукты из небольшой посуды и убирайте вовремя пакет. Рекомендуем после сухофруктов выпить хорошего чая или кофе.

Клюква и ягоды годжи

Клюква и ягоды годжи — идеальная здоровая закуска. Эти маленькие ягоды, богатые антиоксидантами, содержат также ценные витамины, лишать себя которых во время перекуса было бы неправильно. И снова — обратите внимание на количество ягод.

Шоколад

А вы знаете, что при правильном выборе шоколад идеально вписывается в здоровый перекус? Лучше выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и как можно более простой, то есть без миндаля, фундука, апельсиновой цедры, карамельных хлопьев и т. д. Кстати, а вы знали, что чем выше процент какао в шоколаде, тем меньше места остается для сахара?

Блин

Блинчик в качестве закуски — наверное, эксперты cuisineАz что-то напутали, подумали вы. Однако диетологи предлагают не стесняться. Просто важно не позволять себе более одного блина в день! В идеале — добавьте к нему немного фруктозы, сиропа агавы, ксилита (березового сахара) или варенья без добавления сахара.

Компот

Если он домашний, то есть сварен по всем правилам сохранения витаминов, то компот прекрасно утолит чувство голода между приемами пищи. Только обязательно готовьте его без добавления сахара. Это может быть компот из яблок или груш, персиков, нектарина и т. д. Чтобы сделать компот еще более вкусным, добавьте в него корицу, ваниль, изюм или ягоды годжи.

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