Хрустящая и сочная узбекская самса — рецепт приготовления в домашних условиях
Самса — это традиционное блюдо крымскотатарской кухни, которое распространилось и во многих других странах Восточной Европы и Азии. Это жареный пирожок из тонкого слоя теста, как правило, в форме треугольника или полумесяца, с различной начинкой внутри. Классическая начинка для самсы включает мясо (обычно говядину или баранину), лук, специи и иногда картофель.
Самса может быть жареной или печеной, а ее вкус может меняться в зависимости от региона. Она является популярной закуской или быстрым снеком во многих странах. Как приготовить настоящую узбекскую самсу у себя дома рассказала кулинарный блогер Юлия Сенич.
Ингредиенты
- 500 граммов муки;
- 250 миллилитров воды;
- 1 чайная ложка соли;
- 80 граммов сливочного масла для смазывания теста Начинка
- 500 граммов мяса;
- 350 граммов лука;
- 1 чайная ложка соли;
- специи по вкусу (зира/перец черный/чили);
- кунжут и желток для смазки.
Способ приготовления
Шаг 1
Предварительно просеиваем муку к которой добавляем соль и воду комнатной температуры. Замешиваем до однородности. Мы должны получить туговатое тесто.
Шаг 2
Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут отдохнуть.
Шаг 3
Переходим к приготовлению начинки. Мясо (можно выбрать как свинину, курятину, так и говядину, или любимое на вкус) нарезаем маленькими кусочками. К нему добавляем также мелко измельченный лук.
Шаг 4
К мясу и луку также добавьте специи. Можно добавить любимые по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности.
Шаг 5
Достаем тесто и разделяем на две части. Раскатываем тесто толщиной максимум 1 миллиметр. Другую часть нужно накрыть, чтобы не обветрилась.
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Шаг 6
Раскатанное тесто смазываем предварительно растопленным сливочным маслом, а после скручиваем из него рулетик.
Шаг 7
Готовый рулет разделяем на 8 равных частей. Прижимаем рукой, чтобы получить блинчик и отправляем в морозильную камеру на 20-30 минут.
Шаг 8
Достаем тесто из холодильника и раскатываем каждый кусок теста ориентировочно диаметром 15 сантиметров.
Шаг 9
На каждый кусок выкладываем столовую ложку начинки и защипываем края, чтобы получился треугольник.
Шаг 10
Выкладываем самсу на форму для запекания, смазываем сверху желтком и присыпаем кунжутом.
Шаг 11
Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 мин. Приятного аппетита!
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