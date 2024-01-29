Галетное печенье "Мария" как из магазина — рецепт приготовления в домашних условиях
Галетное печенье Мария — это довольно популярная разновидность печенья, которое часто покупают детям и разрешают даже при самых строгих диетах. Оно имеет тонкую и хрустящую текстуру. Галетное печенье Мария часто используют как основу для тарталеток, пирожных и или других десертов.
Конечно его легко найти в супермаркетах, однако и дома приготовить его не так уж и сложно. Рецептом приготовления в домашних условиях поделилась блогер Дарья Иванова.
Ингредиенты на +/- 20 штук стандартного печенья "Мария"
- 100 граммов муки;
- 30 граммов крахмала;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 столовая ложка масла;
- 1 столовая ложка молока;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта или 1 упаковка ванильного сахара;
- 1/4 чайная ложка соли; 1/4 чайная ложка соли;
- 1/2 чайная ложка разрыхлителя.
Читайте также:
Рыба, жареная в кунжуте: минимум времени и максимум положительных эмоций
Печеночный торт с "секретом": простой рецепт всеми любимой закуски
Тушеная капуста, как у бабушки: простой рецепт бюджетного блюда
Способ приготовления
Шаг 1
В большой миске смешиваем все сыпучие ингредиенты — предварительно просеянную муку, крахмал, сахар, разрыхлитель и соль. Все тщательно перемешать до однородности.
Шаг 2
В отдельной миске соединить все жидкие ингредиенты — яйцо, масло, молоко и ванильный сахар. Все взбить до однородности.
Шаг 3
Объединить жидкие ингредиенты с сыпучими и перемешать до однородности. Должны получить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Шаг 4
На отведенной поверхности рассыпьте немного муки и раскатайте полученное тесто до толщины 3 миллиметров.
Шаг 5
С помощью формочек или обычного стаканчика вырежьте желаемую форму будущего печенья.
Шаг 6
Возьмите форму для запекания, застелите пергаментной бумагой и выложите наше печенье.
Шаг 7
По всему периметру печенья сделайте проколы вилкой или зубочисткой.
Шаг 8
Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте заготовки печенья готовиться на 10 минут.
Шаг 9
Обратите внимание, что данная разновидность печенья имеет светлый цвет, поэтому ждать пока подрумянится не нужно. После приготовления достаньте из духовки и оставьте на 15 минут остыть. После переложите в сухой контейнер с крышкой. Приятного аппетита.
Читайте также:
Песочные кольца с миндальными хлопьями: простой рецепт ароматной выпечки
Традиционный рататуй: очень вкусное блюдо французской кухни
Бабка с рисом, изюмом и творогом: блюдо, придуманное украинскими хозяйками