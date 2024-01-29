Рецепт котлет из советской столовой — эти вкусности стоили 11 копеек
Котлеты из СССР — это известное классическое блюдо советской кухни. Готовится оно из сочного фарша, который заворачивают в слой сухарей или муки и жарят до золотистости. В разрезе котлеты получаются сочными и нежными. Их часто готовят как дополнение к основному гарниру, например, картофельного пюре, или гречневой кашки. Это блюдо является популярным во многих странах бывшего СССР и других соседних стран.
Такие котлеты часто можно встретить в меню многих ресторанов и домашних кухонь. Именно они часто попадают в любимый выбор многих людей. Как вы могли заметить, название "котлеты из СССР" является лишь историческим названием, и никак не связано с политическими взглядами или определенной эпохой. Фокус подготовил настоящий рецепт тех самых котлеты из СССР.
Ингредиенты
- 800 граммов мясного фарша;
- 150 граммов белого хлеба;
- 70 миллилитров молока;
- 1 большая луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, черный перец — по вкусу;
- обычная мука или панировочные сухари для обвалки;
- растительное масло — для жарки.
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Способ приготовления
Шаг 1
Для приготовления лучше всего выбирать мясо свинины, однако по желанию конечно можно и другие виды мяса. Мясо нарезаем на куски и перекручиваем в мясорубке.
Шаг 2
Куски хлеба замачиваем на 2 минуты в молоке. Выжимаем молоко, а мякиш отправляем в мясорубку.
Шаг 3
Через мясорубку также пропустите большую луковицу и два зубчика чеснока.
Шаг 4
К готовому фаршу добавьте специи по вкусу и конечно яйцо. Тщательно вымешайте и отбейте фарш.
Шаг 5
Сформируйте из фарша котлеты желаемого размера и формы и обваляйте их в предварительно приготовленной просеянной муке. Муку можно заменить панировочными сухарями.
Шаг 6
Тем временем на огне разогрейте сковородку с растительным маслом и выложите на нее котлеты. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 7
После выложите котлеты в кастрюлю с антипригарным покрытием, налейте немного водички и поставьте на огонь. В течение 5-7 минут пропарьте котлеты и можно подавать.
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