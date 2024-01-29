Одно упражнение, которое поможет уменьшить боль во время месячных

Боль во время месячных, также известных как менструация, является нормальным явлением для многих женщин. Эта боль называется менструальными болями или дисменореей. Она может сопровождаться острой или тупой болью в нижней части живота, спине или ногах. В этот период женщины привыкли пользоваться обезболивающими, чтобы как можно скорее избавиться от неприятного симптома.

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Однако, мало кто знает, что есть специальные физические упражнения, которые способны улучшить самочувствие во время месячных. Тренер Сергей Фальштинский показал одно упражнение, которое может помочь избавиться от боли в животе.

Шаг 1

Садимся поджав левую ногу, а правую вытянув вдоль.

Шаг 2

Пальцами рук смещаем кожу пупка влево.

Шаг 3

Позвоночник поворачиваем вправо.

Шаг 4

Делаем вдох 5 секунд.

Шаг 5

Выдыхаем весь воздух.

Шаг 6

На выдохе делаем 10 поворотов вправо.

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Как правильно делать упражнение смотрите на видео ниже

Кроме физических упражнений существуют народные методы, которые способны улучшить самочувствие женщины в критические дни.

В частности, часто рекомендуют воспользоваться помощью теплых предметов. Например, можно положить теплую грелку или горячую бутылку на живот. Этот вариант может помочь успокоить мышцы и уменьшить боль.

Не забывайте о массаже. Нежные массажные движения в месте боли также могут помочь.

Некоторые женщины испытывают облегчение от потребления некоторых жареных или сладких продуктов, таких как черный шоколад или бананы.

Кроме этого, некоторые травяные чаи, такие как чай с каркаде или со связкой чайных трав, могут помочь успокоить боль во время месячных.

Выполнение легких физических упражнений или йоги также способны улучшить кровообращение и уменьшить боль.

Важно помнить, что эти методы могут принести облегчение, но не являются средством лечения. Если боль усиливается и не дает нормально жить рекомендуем обратиться к специалисту для консультации и лечения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.