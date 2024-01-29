Новый год прошел: как почистить праздничные украшения

Вероятно, вы уже убрали свою рождественскую елку, но если вы только готовитесь к этому, то стоит узнать, как ухаживать за украшениями. Ведь вы хотите, чтобы они вас радовали долго.

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Прежде чем разбирать праздничный декор, выполните следующие действия, чтобы в следующем году ваши любимые украшения выглядели так же празднично. Поскольку мы показываем рождественские украшения только несколько месяцев в году, большинство людей каждый сезон повторно используют одни и те же украшения. Независимо от того, украшаете ли вы свои дома винтажным декором, или каждый год покупаете что-то новое, уделите время поддержанию этих предметов в чистоте, и они прослужат долгие годы. Как именно ухаживать за новогодними украшениями, пишет BHG.

Украшения всегда следует осматривать перед тем, как убрать их на хранение, но при необходимости стоит тщательно очистить каждое изделие. Это сохранит вашу елку, декор и ностальгические семейные украшения в наилучшем состоянии. От гирлянд до старинных украшений — следуйте этому простому руководству, чтобы научиться чистить все ваши особенные рождественские украшения.

Как почистить винтажный рождественский декор

Антикварные или семейные реликвии праздничного декора заслуживают особого внимания. В конце концов, это те вещи, которые вы хотите сохранить надолго. Легкая чистка мягкой тканью (например, салфеткой для полировки ювелирных изделий) обычно является всем, что нужно, прежде чем прятать украшения в ящики.

Новогодняя елка Фото: pexels.com

Хотя это и утомительная задача, использование маленькой чистой кисточки для протирания каждого украшения — верный способ проникнуть в любые укромные уголки и закоулки. Для более быстрого подхода попробуйте использовать воздушный компрессор, но не используете его с деликатным декором.

Проконсультируйтесь со специалистом: к сожалению, большинство старинных рождественских украшений не выдерживают воздействия воды, мыла или других жидких чистящих средств. Для этих деталей следует использовать только методы сухой чистки, и, возможно, в этом случае стоит потратить время и усилия на то, чтобы использовать тонкую, детализированную кисть. Если вы не знаете, как почистить предмет декора, найдите местного специалиста по реставрации или антиквара, который либо поможет вам, либо почистит его за вас.

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Как чистить рождественские украшения

Керамические, фарфоровые и пластиковые украшения можно чистить, нанеся на них смесь мягкого мыла и воды с помощью тряпки или даже осторожно вымыв вручную.

Аналогичным образом можно очистить стеклянные украшения. Вы также можете распылить небольшое количество средства для чистки стекол на ткань и аккуратно протереть им стекло, стараясь не задевать выпуклые украшения и декор из других материалов.

Новогодние украшения Фото: Unsplash

Металлические украшения, которые начинают тускнеть, можно очистить небольшим количеством ювелирного полироля или смесью пищевой соды и воды.

Хрустальные, расписные и деревянные украшения следует чистить только сухими методами, например, с помощью салфетки для полировки ювелирных изделий или тонкой кисточки.

Как почистить искусственную елку

Падающие сосновые иголки и капающий сок настоящей рождественской елки могут усложнить уборку во время новогоднего сезона. Но вам не нужно беспокоиться о его долговечности , в отличие от искусственной версии. Это может быть весьма дорогостоящим вложением, поэтому, предприняв эти шаги перед тем, как убрать рождественскую елку, вы сможете быть уверены в ее защите.

Подготовьте елку к чистке: убедитесь, что с нее сняты все украшения, гирлянды и мишура, а также гирлянды, если вы их добавили. Если это предварительно освещенное дерево, убедитесь, что светильники отключены от сети и полностью остыли, прежде чем пытаться его почистить. Вы также можете разобрать различные секции, если считаете, что очистка будет проще.

Протрите и пропылесосьте дерево: начиная сверху, аккуратно протрите ветки сухой тканью или тряпкой из микрофибры. Для удаления стойкой пыли и мусора используйте щелевую насадку пылесоса, но будьте осторожны с источниками света.

Особый уход за флокированными или белыми рождественскими елками

Никогда не используйте пылесос для очистки флокированного дерева, так как это может привести к стиранию искусственной снежной пыли. Используйте сухую или влажную ткань экономно и дайте ей полностью высохнуть перед хранением. Если у вас есть белое дерево и вы заметили, что оно начинает желтеть, смешайте воду и белый уксус в пульверизаторе, распылите туда, где вы видите изменение цвета, и дайте ему высохнуть на солнце в течение целого дня. Вы можете сделать дополнительный шаг и тщательно обернуть ветки белой тканью, прежде чем положить дерево в сумку для хранения.

Как очистить рождественские украшения с блестками

Хотя они и красивы на вид, украшения и другой декор, покрытый блестками, создают настоящий беспорядок, и их нелегко чистить.

Сначала слегка очистите детали от пыли. Возьмите тряпку из перьев или мягкой ткани и слегка проведите по украшению, чтобы удалить пыль с поверхности. Не нажимайте сильно, так как блестки могут начать отслаиваться. Если пыль и мусор все еще остаются, закройте глаза и подуйте на предмет или воспользуйтесь мягким компрессором, например, предназначенным для электроники.

Как чистить гирлянды и венки

Хорошей новостью является то, что вы уже знаете, как чистить искусственную елку, и способ очистки искусственных венков, гирлянд и центральных элементов примерно такой же.

Новогодняя елка Фото: pexels.com

Как и в случае с деревом, вы можете просто взять мягкую ткань и вытереть пыль с искусственных вечнозеленых ветвей. Вместо использования вакуумной насадки для более глубокой очистки попробуйте ударить их феном на низкой мощности, чтобы сдуть мусор. Хотя некоторые утверждают, что пластиковые гирлянды и венки можно мыть, это может привести к их деформации, а также может быть небезопасным, особенно если учесть, что во многие венки уже интегрированы гирлянды.

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