Невероятно вкусный салат с картофелем пай: пошаговый рецепт с видео

Перед подачей салат необходимо сверху украсить картофелем, зеленью и кукурузой. Он одинаково эффектно будет смотреться как на повседневном столе, так и на праздничном.

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Вкусный, яркий салат с хрустящим картофелем пай станет украшением любого стола. Как его приготовить, чтобы порадовать гостей и близких, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян.

Картофель пай, для тех, кто не знает, – это обжаренная во фритюре мелкая хрустящая картофельная соломка.

Салат с картофелем пай

Ингредиенты:

крупный картофель – 2-3 шт;

вареная или запеченная свекла – 500-600 гр;

яйца, сваренные вкрутую, – 2 шт;

консервированная или вареная кукуруза – 100 гр;

чеснок – 1-2 зубчика (по желанию);

зелень (укроп или петрушка);

майонез или сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Картошку протереть на терке для корейской моркови или очень тонко порезать соломкой. Замочить в воде, слить воду и хорошо промыть от крахмала пока вода не станет прозрачной. Подсушить с помощью бумажного полотенца, чтобы убрать влагу, и пожарить в разогретом растительном, масле пока не подрумянится. Картофель пай готов, выложить его на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Свеклу натереть на крупной терке, яйца порезать кубиками или тоже потереть на терке. Смешать свеклу, яйца, кукурузу, зелень, чеснок, пропущенный через пресс, большую часть картофеля пай и майонез или сметану. Перед подачей салат украсить сверху частью картофеля пай, кукурузой и зеленью.

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