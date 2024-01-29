С ветчиной и сыром. Как приготовить вкусный пирог за 5 минут

Иметь козырь в рукаве на кухне всегда полезно, особенно когда к ужину приходят нежданные гости. И этот пирог невероятно просто приготовить.

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Благодаря простоте и быстроте приготовления этот пирог можно испечь вечером, а утром позавтракать им, или взять с собой на работу. Помимо своей практичности, это еще и очень универсальный пирог, ведь в него можно положить много ингредиентов. И это практически идеальный рецепт, когда у вас в холодильнике мало ингредиентов и вы не знаете, как их соединить. Как его приготовить, рассказали на сайте Primo Chef.

Вы можете выбрать вкусный вариант с ветчиной, шпиком или салями и несколькими кубиками моцареллы или другого сыра. Или вы можете приготовить вегетарианскую версию, заменив мясное ассорти овощами (морковью, помидорами черри, кабачками и баклажанами).

Пирог с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

2 целых яйца;

1 яичный желток;

250 г муки;

250 мл молока;

60 г тертого пармезана;

1 пакетик дрожжей;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

оливковое масло по вкусу;

1 небольшой шарик моцареллы;

ветчина, или любое готовое мясо по вашему вкусу;

семена кунжута для декора.

Приготовление нашего пикантного пирога мы начинаем со взбивания 2 целых яиц и желтка, продолжая перемешивать венчиком, добавляем молоко, пармезан и оливковое масло.

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Как только все ингредиенты хорошо перемешаются, добавьте быстрорастворимые дрожжи и медленно всыпьте просеянную муку.

Как только вы получили однородную смесь, пришло время добавить выбранные вами добавки, в нашем случае моцареллу и мясное ассорти.

Все перемешайте и добавьте соль и перец в нужных количествах.

Окончательно перемешиваем нашу смесь и выливаем ее в разъемную форму диаметром 24 см, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Посыпьте пирог кунжутом и выпекайте около 35-40 минут при температуре 170°.

Хранить пикантный пирог можно в холодильнике 1-2 дня.

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