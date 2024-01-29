С ветчиной и сыром. Как приготовить вкусный пирог за 5 минут
Иметь козырь в рукаве на кухне всегда полезно, особенно когда к ужину приходят нежданные гости. И этот пирог невероятно просто приготовить.
Благодаря простоте и быстроте приготовления этот пирог можно испечь вечером, а утром позавтракать им, или взять с собой на работу. Помимо своей практичности, это еще и очень универсальный пирог, ведь в него можно положить много ингредиентов. И это практически идеальный рецепт, когда у вас в холодильнике мало ингредиентов и вы не знаете, как их соединить. Как его приготовить, рассказали на сайте Primo Chef.
Вы можете выбрать вкусный вариант с ветчиной, шпиком или салями и несколькими кубиками моцареллы или другого сыра. Или вы можете приготовить вегетарианскую версию, заменив мясное ассорти овощами (морковью, помидорами черри, кабачками и баклажанами).
Пирог с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- 2 целых яйца;
- 1 яичный желток;
- 250 г муки;
- 250 мл молока;
- 60 г тертого пармезана;
- 1 пакетик дрожжей;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- оливковое масло по вкусу;
- 1 небольшой шарик моцареллы;
- ветчина, или любое готовое мясо по вашему вкусу;
- семена кунжута для декора.
Приготовление нашего пикантного пирога мы начинаем со взбивания 2 целых яиц и желтка, продолжая перемешивать венчиком, добавляем молоко, пармезан и оливковое масло.
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Как только все ингредиенты хорошо перемешаются, добавьте быстрорастворимые дрожжи и медленно всыпьте просеянную муку.
Как только вы получили однородную смесь, пришло время добавить выбранные вами добавки, в нашем случае моцареллу и мясное ассорти.
Все перемешайте и добавьте соль и перец в нужных количествах.
Окончательно перемешиваем нашу смесь и выливаем ее в разъемную форму диаметром 24 см, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Посыпьте пирог кунжутом и выпекайте около 35-40 минут при температуре 170°.
Хранить пикантный пирог можно в холодильнике 1-2 дня.
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