Английская картофельная запеканка: новый рецепт популярного блюда

При подаче запеканку можно посыпать мелко порубленной зеленью. Так она будет еще вкуснее и ароматнее.

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Рецептов запеканки из картофеля существует очень много. Английская картофельная запеканка – еще один способ приготовить это блюдо. Рецептом поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Английская картофельная запеканка

Ингредиенты:

картофель – 500 гр;

лук — 2 шт;

сыр – 150 гр;

сливочное масло – 250 гр;

соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель помыть, нарезать кружочками, лук — тонкими полукольцами или четвертинками. Сыр натереть на крупной терке.

В сковороде разогреть 60 гр сливочного масла на среднем огне. Обжарить лук до мягкости, но не зарумянивать, выложить на тарелку.

Затем добавить еще 80–100 гр масла, растопить. Снять сковороду с огня. Выложить в нее слой из картофеля, слегка подсолить и поперчить, сверху выложить немного лука и посыпать сыром.

Повторяя слои, собрать всю запеканку так, чтобы верхним слоем оказалась картошка. Сверху добавить небольшие кусочки оставшегося масла.

Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20–25 минут до мягкости овощей.

При подаче можно посыпать зеленью.

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