Как в домашних условиях приготовить популярную и полезную приправу из чеснока

Сухой чеснок, или как его еще называют порошковый чеснок — известная и достаточно популярная приправа, которая получается в результате термической обработки. Этот продукт имеет интенсивный аромат и острый вкус чеснока, но в сжатой форме. Сухой чеснок обычно используется как приправа для придания аромата и вкуса различным блюдам, включая мясо, овощи, супы, соусы и маринады. Он также может быть использован как добавка к домашнему хлебу, салатам и даже напиткам.

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Чаще всего этот вид приправы, так он более известен, покупают в магазине. Однако, вам стоит знать, что эта супер вкусная, пикантная и полезная приправа с легкостью готовится дома. Домашний чесночный порошок не просто прост в приготовлении, но и гораздо ароматнее, чем магазинный. Как приготовить сушеный чеснок дома рассказала блогер Misilla.

Если вы вырастить много чеснока, или видите, что купленный чеснок начал портиться это отличный способ его сохранить.

Способ приготовления

Шаг 1

Промойте чеснок в воде и избавьтесь от грязных частиц. Далее при комнатной температуре просушите чеснок.

Шаг 2

Далее чеснок вместе с кожурой отправьте в блендер и перебейте в пюре.

Шаг 3

На форму для запекания, или форму пищевого дегидратора застелите пергаментную бумагу и выложите полученную смесь равномерно распределив ее по поверхности.

Шаг 4

С помощью пищевого деградатора высушите чеснок при температуре 145 градусов в течение 6 часов. Если вместо деградатора вы используете духовку, тогда установите самую низкую температуру и отправьте чеснок запекаться на 1,5 или 2 часа.

Шаг 5

После готовности разломайте сухую лепешку из чеснока на частицы и снова отправьте в блендер. Перебейте до порошковой массы и переместите в герметичную емкость. Храните в темном, сухом и прохладном месте. Этот домашний чесночный порошок лучше всего использовать в течение года. После этого качество будет медленно снижаться.

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Как приготовить сухой чеснок дома. Пошаговая инструкция на видео ниже

Сухой чеснок обладает множеством полезных свойства, такие как антимикробные и противовоспалительные, а также способность повысить иммунитет. Все это делает его популярным продуктом в кулинарии и здоровом образе жизни.

Полезные свойства сухого чеснока

Сухой чеснок является концентрированным источником аллицина, активного вещества, которое обладает антибактериальными, противовирусными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Именно поэтому сухой чеснок хорошо влияет на укрепление иммунной системы. Алицин, который находится в чесноке, может поддерживать здоровье иммунной системы и помочь бороться с заболеваниями.

Кроме этого сухой чеснок влияет на улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Сухой чеснок может поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижая уровень холестерина и кровяное давление.

Сухой чеснок также обладает антибактериальными свойствами, которые могут помочь в борьбе с различными видами инфекций, включая респираторные инфекции и кожные проблемы.

Кроме этого, чеснок содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом оксидативного происхождения и защищать клетки от повреждений.

Важно отметить, что сухой чеснок не является "чудо средством" и не является заменителем лекарственных препаратов или самостоятельным способом лечения.

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