За 45 минут: готовим вкусные панкейки

Панкейки — это блины из США. Название десерта состоит из двух слов "pan" — сковорода и "cake" — торт или пирожное.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как приготовить вкусные панкейки. Рецептом безглютенового десерта известный ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 яйца;

3 ст. л. сахара;

600 мл молока;

600 г рисовой муки;

150 г сливочного масла;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. соли;

150 мл меда для подачи.

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Для начала в большой миске венчиком смешиваем 3 яйца с 3-мя ст. л. сахара.

Добавляем молоко и мешаем все ингредиенты.

Небольшими порциями и тщательно размешивая, добавляем в миску 600 г рисовой муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя и 1 ч. л. соли.

В микроволновке или сотейнике растапливаем 150 г сливочного масла и добавляем его к тесту. Еще раз перемешиваем смесь.

После этого ставим тесто в холодильник на 20 мин.

С помощью половника выливаем на разогретую сухую сковороду 1 порцию теста. Жарим с обеих сторон до золотистого оттенка (по 1-2 мин). При подаче можно полить медом или другим топпингом.

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