Мечта сладкоежки: пирожное Муравейник с богатой европейской историей
Приготовьте пирожное Муравейник по мотивам простого, но очень вкусного торта, который раньше умела готовить практически каждая хозяйка.
Если вы убрали из своей тетради с рецептами торт Муравейник как пережиток советского прошлого, пришло время вернуть его и восстановить справедливость, ведь эта мечта сладкоежек пришла к нам из европейской кухни. Рецептом пирожного поделился сайт "Просторецепты".
В Австрии Муравейник известен как Штраубен, в Германии и Бельгии — Штребле, в Швейцарии и Лихтенштейне — Штрюбли, в Словении — Фланцати, в Италии — Страболи, в Швеции – Траттака, а в Финляндии готовят аналогичный торт Типпалейпя.
И даже в Индии есть похожий десерт, который называется Джалеби.
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 180 г;
- сливочное масло – 100 г;
- жирная сметана – 50 г;
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
- соль – щепотка.
Для крема:
- сливочное масло – 100 г;
- вареная сгущенка – 380 г;
- ром или ромовая эссенция – по желанию.
Для декора:
- шоколад – по вкусу;
- декоративная сахарная посыпка – по желанию.
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Приготовление
Шаг 1
Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно согрелось до комнатной температуры и стало мягким.
Шаг 2
Смешайте размягченное сливочное масло для теста со сметаной и солью до однородности.
Шаг 3
Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте в масляную смесь и замесите тесто.
Шаг 4
Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на час.
Шаг 5
Разогрейте духовку до 190°C в режиме "верх-низ-конвекция". Противень застелите силиконовым ковриком или бумагой для выпечки.
Шаг 6
Замерзшее тесто натрите на крупной терке или пропустите через мясорубку прямо на пергамент, чтобы по возможности не трогать его руками и чтобы полоски эта своеобразная "вермишель" из теста не слипалась.
Шаг 7
Поставьте противень в духовку на 10-15 минут. Основа для торта должна стать красивого золотисто-коричневого цвета.
Шаг 8
Готовую основу остудите на решетке прямо в противне.
Шаг 9
Размягченное сливочное масло для крема взбейте в пышную массу, пока она не станет белой. Затем по ложке добавляйте вареную сгущенку и продолжайте взбивать, пока крем не станет однородным. По желанию вместе с последней порцией сгущенки можно добавить немного рома или 1-2 капли ромовой эссенции – так десерт будет еще вкуснее и ароматнее.
Шаг 10
Основу для торта поломайте на кусочки и выложите в миску с кремом. Хорошо перемешайте и разложите по формам.
Вы можете использовать любые формы, которые вам нравятся, но классический рецепт десерта предполагает выкладывать его горкой. Для формовки мини-муравейников подойдут бокалы для мартини или ликерные рюмки правильной конусообразной формы с узким донышком.
Чтобы легко вытащить готовый десерт из формы, застелите ее пакетом или пищевой пленкой, выложите в нее основу с кремом и слегка утрамбуйте.
Шаг 11
Уберите пирожные в формах в холодильник на час. Когда пирожные застынут, достаньте их из формы, выложите на блюдо для подачи и украсьте тертым или растопленным шоколадом и декоративной сахарной посыпкой.
Шаг 12
До подачи уберите блюдо с пирожными в холодильник еще хотя бы на полчаса.
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