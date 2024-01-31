Самая красная рыба в мире: гравлакс из лосося со свеклой

Соленая красная рыба с добавлением свеклы получается очень вкусной и нежной, а готовится легко и просто всего за сутки.

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Гравлакс – это соленая красная рыба, которую готовят в Скандинавии, добавляя при засолке сырую или маринованную свеклу. Рыба получается насыщенного красного цвета и очень нежной на вкус. Приготовьте гравлакс и уже через сутки вы сможете подать к столу эффектную холодную закуску. Рецептом соленой красной рыбы по скандинавскому рецепту поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

рыба – 1 кг;

морская соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

тертая свекла (сырая или маринованная) – 3 ст. л.;

тмин – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

белый бальзамический уксус (по желанию) – 0,5 ч. л.

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Приготовление

Шаг 1

Тушку красной рыбы очистите от чешуи, помойте, отрежьте голову, хвост и плавники. Сделайте надрез вдоль всей спинки и отделите филе от хребта. Для приготовления гравлакса можно также использовать уже филированную рыбу или стейки.

Шаг 2

Вооружитесь пинцетом для рыбы и тщательно достаньте мелкие косточки. На вкус они конечно не повлияют, но есть рыбу без костей гораздо приятнее и безопаснее.

Шаг 3

Смешайте в миске соль, сахар и молотые специи.

Шаг 4

Сырую свеклу натрите на средней терке. По желанию можно добавить в нее буквально половину чайной ложечки белого бальзамического уксуса и дать постоять 5 минут. Добавьте в свеклу смесь специй.

Шаг 5

Вотрите смесь свеклы и специй в рыбное филе со всех сторон.

Шаг 6

Оберните каждое филе пищевой пленкой. Края не подворачивайте, чтобы выделившийся при засолке сок мог вытекать.

Шаг 7

Положите рыбу в подходящую емкость, чтобы филе ровно лежало на дне. Сверху положите разделочную доску, подходящую по размеру, и придавите небольшим грузом (например, литровой банкой с водой). Уберите рыбу в холодильник на сутки.

Шаг 8

Через 24 часа достаньте рыбу из холодильника, промойте холодной кипяченой водой и обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 9

Готовый гравлакс нарежьте тонкими ломтиками и подавайте к столу.

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