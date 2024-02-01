Киш с беконом и сыром: рецепт французского блюда на завтрак или ужин

Восхитительный киш станет звездой вашего стола. Он довольно простой в приготовлении и очень сытный, благодаря чему завоевал свою популярность.

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Киш с беконом, сыром и зеленым луком — это великолепное французское блюдо, которое отлично подойдет как для завтрака, так и для ужина. Воздушное тесто, ароматная начинка — настоящее наслаждение для гурманов, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 1 упаковка;

бекон — 150 г;

твердый сыр (например, Чеддер) — 100 г;

зеленый лук — 1 пучок;

яйца — 4 шт.;

сливки (20-30%) — 200 мл;

мускатный орех – щепотка;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте слоеное тесто и уложите в форму для запекания, сделайте бортики. Проткните тесто вилкой в нескольких местах и запеките "в слепую" около 10 минут. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до хрустящего состояния. Зеленый лук мелко нарежьте. Твердый сыр натрите на крупной терке. На предварительно подготовленное тесто выложите обжаренный бекон. Сверху распределите зеленый лук и посыпьте тертым сыром. В миске взбейте яйца со сливками. Добавьте мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешайте. Залейте смесь яиц и сливок на начинку в тесте. Поставьте форму в духовку и запекайте около 25-30 минут, пока заливка не застынет.

Киш с беконом, сыром и зеленым луком готов! Подавайте его теплым или остывшим.

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