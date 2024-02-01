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Тарталетки с шампиньонами и сыром в духовке: простой рецепт горячей закуски

тарталетки, закуска, блюдо, грибы, сыр
Фото: Скриншот | Тарталетки с шампиньонами и сыром

Тарталетки с шампиньонами несомненно порадуют вас и ваших гостей своим превосходным вкусом и элегантным видом.

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Тарталетки с шампиньонами и сыром — это изысканное и легкое блюдо, которое отлично подойдет как для праздничного застолья, так и для уютного семейного ужина. Простота приготовления и великолепный вкус обязательно понравятся вашим гостям, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

  • готовое тесто для тарталеток — 12 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливки (10-15%) — 50 мл;
  • зелень петрушки — для украшения;
  • соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
  2. В сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте шампиньоны.
  3. Жарьте до полного испарения жидкости, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите шампиньоны с луком в тарталетки. Сверху залейте немного сливок и посыпьте тертым сыром.
  5. Выпекайте тарталетки в духовке около 15-20 минут до золотистой корочки.
  6. Готовые тарталетки украсьте свежей зеленью петрушки. Подавайте их горячими или в теплом виде.

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