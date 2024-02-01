Яблочный пирог на манке: простой рецепт домашней выпечки
Яблочный пирог идеально подходит для угощения в холодные зимние вечера. Подавайте его теплым с чашкой ароматного чая или кофе.
Яблоки есть в каждом доме и это отличный повод испечь ароматный пирог. Добавление манки придает выпечке особую текстуру и делает ее более сытной. Попробуйте этот простой рецепт домашнего яблочного пирога с манкой, пишет Say7.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 средних;
- сахар – 150 г;
- мука – 150 г;
- манная крупа – 100 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч.л.;
- яйца – 3 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- корица – по вкусу;
- соль – щепотка.
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Приготовление:
Шаг 1. Начните с подготовки яблок. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Посыпьте яблоки корицей и ванильным сахаром.
Шаг 2. В миске смешайте муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
Шаг 3. В другой миске взбейте яйца до пышности. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.
Шаг 4. Соедините сухие ингредиенты с яичной смесью. Тесто должно получиться густым.
Шаг 5. Выложите половину теста в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределите яблочные ломтики.
Шаг 6. Затем накройте яблоки оставшимся тестом.
Шаг 7. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке около 40 минут до золотистой корочки.
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