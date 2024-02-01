Яблочный пирог на манке: простой рецепт домашней выпечки

Яблочный пирог идеально подходит для угощения в холодные зимние вечера. Подавайте его теплым с чашкой ароматного чая или кофе.

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Яблоки есть в каждом доме и это отличный повод испечь ароматный пирог. Добавление манки придает выпечке особую текстуру и делает ее более сытной. Попробуйте этот простой рецепт домашнего яблочного пирога с манкой, пишет Say7.

Ингредиенты:

яблоки – 4 средних;

сахар – 150 г;

мука – 150 г;

манная крупа – 100 г;

разрыхлитель теста – 1 ч.л.;

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 100 г;

ванильный сахар – 1 пакетик;

корица – по вкусу;

соль – щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. Начните с подготовки яблок. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Посыпьте яблоки корицей и ванильным сахаром.

Шаг 2. В миске смешайте муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.

Шаг 3. В другой миске взбейте яйца до пышности. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Соедините сухие ингредиенты с яичной смесью. Тесто должно получиться густым.

Шаг 5. Выложите половину теста в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределите яблочные ломтики.

Шаг 6. Затем накройте яблоки оставшимся тестом.

Шаг 7. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке около 40 минут до золотистой корочки.

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