Суп с грибами, томатами и перловкой: ароматный, густой и согревающий

Подавайте грибной суп горячим, украшенным свежей зеленью. Он отлично сочетается с свежим хрустящим хлебом или гренками.

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Ароматный и сытный суп с грибами, томатами и перловкой — настоящее удовольствие для ценителей грибных блюд. Перловка придает ему особенную текстуру, а сочетание грибов и томатов создает невероятно богатый вкус. Это идеальный рецепт для семейного ужина в холодные вечера, сообщает Say7.

Ингредиенты:

грибы (шиитаке или шампиньоны) – 300 г;

томаты – 3 шт.;

перловка – 1 стакан;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

овощной бульон – 2 литра;

сливочное масло – 2 столовых ложки;

сушеный тимьян – 1 чайная ложка;

соль, перец – по вкусу.

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Приготовление:

Грибы нарежьте небольшими кусочками. Томаты ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Лук и морковь мелко нарежьте, чеснок измельчите. Перловку тщательно промойте и замочите в воде на 30 минут, затем слейте воду. В кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости. Затем добавьте чеснок и тимьян, жарьте еще 1-2 минуты. К овощам добавьте грибы и обжаривайте, пока вся жидкость не испарится. Добавьте томаты и перловку, перемешайте. Залейте овощной бульон, доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 30-40 минут, пока перловка не станет мягкой. Попробуйте суп на соль и перец, при необходимости добавьте специи по вкусу.

Советы:

Если хотите более насыщенного вкуса, можете добавить немного копченого бекона или куриного филе. Для вегетарианской версии супа используйте только овощной бульон и исключите бекон.

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