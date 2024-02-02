Блины с печеночной начинкой: идеальный вариант для завтрака или сытного перекуса
Блинчики получаются очень красивыми, а приготовить их довольно просто. Очень вкусное и оригинальное блюдо, их можно подавать с любым соусом.
Блины с печеночной начинкой – это не только оригинальное, но и очень питательное блюдо. Подойдет для сытного завтрака, перекуса или ужина. Этот рецепт — отличный способ разнообразить обычное меню. Блины с печеночной начинкой получаются невероятно вкусными и сытными, а главное – это довольно просто и быстро в приготовлении. Попробуйте, и этот рецепт станет одним из ваших фаворитов, пишет Say7.
Ингредиенты
Для блинов:
- мука – 2 стакана;
- молоко – 2,5 стакана;
- яйца – 2 шт.;
- соль – 1 чайная ложка;
- сахар – 1 столовая ложка;
- растительное масло – 3 ст.л. + для жарки.
Для печеночной начинки:
- куриная или говяжья печень – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло – для жарки;
- соль, перец – по вкусу.
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Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, чтобы не было комков. Влейте молоко, перемешайте до однородности.
- Добавьте растительное масло в тесто, перемешайте.
- На среднем огне разогрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя по сковороде. Обжарьте блин с обеих сторон до золотистого цвета.
- Печень промойте, удалите пленки, нарежьте небольшими кусочками. Лук и морковь мелко нарежьте. На сковороде с разогретым маслом обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте морковь, обжаривайте до мягкости. Затем добавьте печень, обжаривайте до готовности. Посолите, поперчите. Можно добавить немного зелени для аромата.
- На каждый блин выложите 1-2 столовых ложки начинки. Скатайте блины трубочкой или сложите конвертиком. Затем нужно обжарить конвертики на растительном масле до золотистого цвета. Можно подать с соусом на ваш вкус.
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