Блины с печеночной начинкой: идеальный вариант для завтрака или сытного перекуса

Блинчики получаются очень красивыми, а приготовить их довольно просто. Очень вкусное и оригинальное блюдо, их можно подавать с любым соусом.

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Блины с печеночной начинкой – это не только оригинальное, но и очень питательное блюдо. Подойдет для сытного завтрака, перекуса или ужина. Этот рецепт — отличный способ разнообразить обычное меню. Блины с печеночной начинкой получаются невероятно вкусными и сытными, а главное – это довольно просто и быстро в приготовлении. Попробуйте, и этот рецепт станет одним из ваших фаворитов, пишет Say7.

Ингредиенты

Для блинов:

мука – 2 стакана;

молоко – 2,5 стакана;

яйца – 2 шт.;

соль – 1 чайная ложка;

сахар – 1 столовая ложка;

растительное масло – 3 ст.л. + для жарки.

Для печеночной начинки:

куриная или говяжья печень – 500 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

растительное масло – для жарки;

соль, перец – по вкусу.

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Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, чтобы не было комков. Влейте молоко, перемешайте до однородности. Добавьте растительное масло в тесто, перемешайте. На среднем огне разогрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя по сковороде. Обжарьте блин с обеих сторон до золотистого цвета. Печень промойте, удалите пленки, нарежьте небольшими кусочками. Лук и морковь мелко нарежьте. На сковороде с разогретым маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь, обжаривайте до мягкости. Затем добавьте печень, обжаривайте до готовности. Посолите, поперчите. Можно добавить немного зелени для аромата. На каждый блин выложите 1-2 столовых ложки начинки. Скатайте блины трубочкой или сложите конвертиком. Затем нужно обжарить конвертики на растительном масле до золотистого цвета. Можно подать с соусом на ваш вкус.

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