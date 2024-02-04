Готовим нежный и ароматный куриный паштет: простой рецепт аппетитной закуски

Куриный паштет идеален для завтрака или легкого перекуса. Он не только вкусный, но и полезный, благодаря богатому содержанию белка в курином филе.

Related video

Куриный паштет – это классический и в то же время невероятно универсальный продукт. Он подойдет как для завтрака, так и для элегантной закуски во время вечеринки. Приготовленный дома, он не только намного вкуснее магазинных аналогов, но и позволяет вам контролировать качество и состав ингредиентов. Вкусный и нежный паштет из курицы с ароматным тимьяном и нежным сливочным маслом обязательно порадует вас и ваших близких, сообщает Say7.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 100 г;

тимьян — 1 ч.л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

Читайте также:

Паштет из шпротов со сливками и коньяком

Паштет с куриной печенью и слоем сыра с помидорами

Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе

Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Мелко нарежьте лук и чеснок.

Обжаривание курицы: На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и чеснок, жарьте до золотистого цвета. Добавьте куриное филе, тимьян, лавровый лист, соль и перец. Обжаривайте, пока курица не станет полностью готовой.

Шаг 2. Снимите сковороду с огня и оставьте курицу остывать. Удалите лавровый лист. Переложите содержимое сковороды в блендер или кухонный комбайн. Добавьте сливочное масло к курице. Взбивайте до получения однородной массы.

Шаг 3. Проверьте паштет на вкус и при необходимости добавьте соль и перец. Переложите паштет в чистую банку или контейнер и дайте остыть в холодильнике минимум на 1 час. Подавайте паштет холодным, украсив зеленью и подав с тостами или свежим хлебом. На паштет можно выложить нарезанные огурцы, томаты, яйца.

Советы:

При желании в паштет можно добавить немного сливок или сметаны для более нежного вкуса. Храните паштет в холодильнике не более 3-4 дней.

Читайте также:

Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо

Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами

Горячие бутерброды с французским хлебом