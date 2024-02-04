Шоколадное печенье "Съедобные валентинки": ароматная выпечка к празднику

Шоколадное печенье — это идеальный вариант для тех, кто хочет подарить своим любимым нечто особенное, сделанное своими руками. Эти милые и вкусные сердечки запомнятся надолго и обязательно вызовут улыбку на лице вашего Валентина.

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В преддверии Дня святого Валентина хочется порадовать своих близких чем-то особенным и вкусным. Шоколадное печенье "Съедобные валентинки" — это не только угощение, но и замечательный способ выразить свои чувства. Сердечки из шоколадного теста, украшенные глазурью и украшениями, станут прекрасным подарком для вашей второй половинки, пишет Taste of Home.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 300 г;

какао-порошок — 50 г;

сливочное масло (комнатной температуры) — 200 г;

сахар — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль – щепотка.

Для украшения:

белый шоколад — 100 г;

черный шоколад — 50 г;

кондитерские украшения (по желанию).

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Приготовление

В глубокой миске смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. В другой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, хорошо перемешайте. Постепенно вводите сухую смесь в масляно-яичную, замешивая однородное тесто. Раскатайте тесто между двумя слоями пергаментной бумаги до толщины около 5 мм. Поместите в холодильник на 30 минут. Вырежьте из теста формочкой в форме сердца печенья и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 10-12 минут. Пока печенье остывает, растопите белый шоколад на водяной бане. Добавьте краситель и хорошо перемешайте. Украсьте остывшие печенья шоколадной глазурью и кондитерскими украшениями.

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