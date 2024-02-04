Тарталетки с салатом из тунца: рецепт очень вкусной и аппетитной закуски
Тарталетки с тунцом — отличный выбор для легкого перекуса или закуски на праздничном столе. Приготовить это блюдо можно очень быстро.
Тарталетки с салатом из тунца — это легкий и вкусный вариант закуски, который идеально подходит для праздничного стола. Они просты в приготовлении, но при этом выглядят очень эффектно. Сочетание тунца с огурцами и зеленью создает свежий и насыщенный вкус, который непременно понравится гостям, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- готовые тарталетки — 12 шт.;
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- свежий огурец — 1 шт.;
- зеленый лук — несколько перьев;
- укроп — несколько веточек;
- майонез или греческий йогурт — 3 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- лимонный сок — 1 ч. л.
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Приготовление:
- Тунец слейте от жидкости и разомните вилкой.
- Огурец нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук и укроп мелко нарежьте.
- В миске смешайте тунец, огурцы, зеленый лук и укроп. Добавьте майонез или йогурт, лимонный сок. Приправьте солью и перцем по вкусу и хорошо перемешайте.
- Аккуратно наполните тарталетки салатом из тунца.
- Украсьте тарталетки веточками укропа или листиками свежей зелени.
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