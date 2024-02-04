Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе: быстрый рецепт сытного ужина
Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе — отличный выбор для любителей морских деликатесов.
Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе — это блюдо, которое поразит вас своим изысканным вкусом и ароматом. Идеально подходит как для романтического ужина, так и для торжественного обеда. Морепродукты, в нежном сливочном соусе, идеально сочетаются с классической итальянской пастой, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- спагетти — 400 г;
- микс морепродуктов (креветки, мидии, кальмары) — 300 г;
- сливки 20-30% жирности — 200 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- сушеный базилик — 1 ч. л.;
- соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;
- пармезан (для подачи) — по желанию.
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Приготовление:
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, подсолите и варите спагетти до состояния "аль денте" согласно инструкции на упаковке.
- На среднем огне разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок, обжаривайте до мягкости.
- К мягкому луку и чесноку добавьте морепродукты и жарьте, пока они не станут золотистыми.
- Влейте сливки в сковороду к морепродуктам, добавьте сушеный базилик. Тушите на медленном огне 5-7 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Слейте воду с пасты и добавьте ее в сковороду к морепродуктам и сливочному соусу. Аккуратно перемешайте.
- Подавайте спагетти с морепродуктами, посыпав сверху тертым пармезаном.
Это блюдо подарит вам неповторимое гастрономическое удовольствие.
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