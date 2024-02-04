В какой одежде нельзя ложиться спать: как обеспечить здоровый сон

К выбору одежды для сна нужно подходить ответственно – тогда вы и выспитесь, и не навредите здоровью. Выбор правильной ночной одежды – важный фактор для полноценного отдыха и здоровья.

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Качественный сон – залог хорошего самочувствия и здоровья. Помимо комфортного матраса и подушки, большую роль играет одежда, в которой мы спим. Неправильный выбор ночного гардероба может не только ухудшить качество сна, но и привести к различным заболеваниям. Предпочтение стоит отдавать натуральным, легким, дышащим тканям, таким как хлопок или шелк, сообщает УНИАН.

Пять типов одежды, от которых стоит отказаться:

1. Синтетическая одежда.

Синтетика не пропускает воздух и не впитывает влагу, что может привести к перегреву и дискомфорту во время сна. К тому же, синтетические ткани могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.

2. Тесная или неудобная одежда.

Тесные пижамы, натягивающиеся резинки, жесткие швы могут нарушать кровообращение и мешать свободному движению во сне. Это не только неудобно, но и может спровоцировать болевые ощущения.

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3. Одежда с металлическими элементами.

Кнопки, молнии, крючки могут доставлять неудобства, царапать кожу или повреждать постельное белье. Лучше предпочесть одежду с минимальным количеством таких деталей.

4. Грязная или использованная одежда.

Носить ту же одежду, в которой вы были весь день, – плохая идея. Коже нужно дышать, а грязная одежда способствует размножению бактерий и может вызвать раздражение или инфекции.

5. Одежда с тугими резинками.

Резинки на талии или запястьях, слишком тугие, могут оказывать давление на тело, нарушая циркуляцию крови и вызывая дискомфорт.

Одежда для сна должна быть удобной, не стеснять движений и не вызывать раздражение. Таким образом, вы сможете обеспечить себе крепкий и здоровый сон.

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