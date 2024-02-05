Домашние творожные рогалики: простой и вкусный рецепт из доступных продуктов

Творожные рогалики — это отличный вариант для тех, кто любит сладкую выпечку, но при этом предпочитает более легкие и менее калорийные десерты.

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Творожные рогалики – это нежное и ароматное угощение, которое подойдет как для утреннего чая, так и для вечернего семейного чаепития. Готовятся они довольно просто и быстро, а результат порадует вас и ваших близких. Предлагаем вам рецепт, который легко повторить дома, сообщает Say7.

Ингредиенты:

творог – 250 г;

мука – 2-2,5 стакана;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 3 столовые ложки;

ванильный сахар – 1 пакетик;

разрыхлитель теста – 1 чайная ложка;

яйцо – 1 шт. (для смазывания);

сахарная пудра для посыпки.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте творог, мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородной массы.

Шаг 2. Постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем, замешивая мягкое, но нелипкое тесто.

Шаг 3. Разделите тесто на несколько частей. Каждую часть раскатайте в круг толщиной около 5 мм и разрежьте на треугольники.

Шаг 4. Скрутите треугольники в рогалики, начиная с широкой стороны.

Шаг 5. Выложите рогалики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте каждый рогалик взбитым яйцом.

Шаг 6. Выпекайте рогалики в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Шаг 7. Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.

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