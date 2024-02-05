Как часто надо стирать полотенца: об этом не знает большинство хозяек

Регулярная стирка полотенец не только помогает поддерживать личную гигиену. Соблюдение простых правил позволит вам всегда иметь чистые и свежие полотенца в вашем доме.

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Полотенца — это предметы повседневного использования в каждом доме, отличающиеся высоким уровнем контакта с кожей и влагой. Поэтому важно знать, как часто их следует стирать, чтобы обеспечить как должное гигиеническое состояние, так и продлить срок их службы, сообщает УНИАН.

Банные полотенца

Полотенца, которыми вы пользуетесь после душа или ванной, следует стирать после 3-4 использований. Это связано с тем, что влажная среда является идеальной для размножения бактерий и грибков. Если полотенце начинает пахнуть, это верный признак того, что пора его постирать.

Кухонные полотенца

Кухонные полотенца, используемые для вытирания рук или посуды, следует менять ежедневно, особенно если они влажные или загрязнены. Влажные кухонные полотенца могут стать источником кросс-контаминации, способствуя распространению бактерий.

Лицевые полотенца

Лицевые полотенца, используемые для вытирания лица, следует стирать после каждого использования, особенно если у вас чувствительная кожа или склонность к акне. Частая смена таких полотенец помогает предотвратить распространение бактерий и сохранить кожу чистой.

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Советы по стирке:

Перед стиркой полотенец важно отделить их по цветам и степени загрязнения. Используйте теплую воду для обеспечения эффективной очистки и уничтожения бактерий. Избегайте использования слишком большого количества моющего средства, так как это может оставлять на полотенцах следы и уменьшать их впитывающую способность. После стирки тщательно просушите полотенца, предпочтительно на открытом воздухе или в сушильной машине.

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