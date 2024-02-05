Чем заняться в автомобильной пробке: полезные советы

Согласно опросам, около 60% водителей в пробке слушают музыку, 33% успевают перекусить, деловые люди — провести телефонную конференцию по рабочим вопросам, а девушки — поболтать с подружками. И все любят посмотреть фильм, передачу, поскролить мессенджеры и т.д.

Related video

По довоенной статистике, жители города-миллионника в среднем более 80 минут в день проводят в автомобильной пробке, а каждый десятый автомобилист тратит на такое "развлечение" около трех часов. Согласно опросам, около 60% водителей в это время слушают музыку, 33% успевают позавтракать/пообедать/поужинать. Деловые люди проводят телефонные конференции по рабочим вопросам, а девушки всегда готовы поболтать с подружками. И все любят посмотреть фильм, передачу, поскролить мессенджеры и т.д. Даже умудряются завести в пробках романтические отношения. Однако это время, вроде как подаренное нам как свободное, можно 100% провести рационально, продуктивно и просто приятно, утверждают эксперты сайта Family Office.

Как вести себя в пробке

Во-первых, нужно расслабиться и понять, что невротичное нажимание гудка и постукивание пальцами по рулю вам не помогут. Вы не всесильны и пробки вам не подчиняются.

Во-вторых, если вы точно знаете, что пробки не избежать, подготовьте все необходимое для приятного времяпрепровождения. Позаботьтесь, чтобы в машине была ваша любимая музыка, еда для перекуса, вода, аудиокниги. В общем, положите в машину все, что считаете нужным и что поможет максимально расслабиться.

Что можно делать в пробке

В автомобильной пробке можно решать рабочие вопросы – составлять план на день, подготовиться к предстоящей встрече, доработать речь, презентацию, проект, разобраться с незначительными накопившимися делами, обзвонить партнеров по работе и начальство. Если едете на экзамен, можно повторить билеты и заодно перекусить.

Фото: Getty Images

В пробках можно продуктивно учиться. Так, слушая в пробке аудиокурсы иностранных языков, вы сможете повысить языковой уровень или даже освоить новый язык. Кроме языковых курсов, можно слушать интересные энциклопедии, литературные произведения, кулинарные программы и любые другие познавательные курсы.

Можно включить обучающий видеоролик, интересный фильм или посмотреть очередную серию любимого сериала. Однако лучше не увлекаться сильно — важно помнить, что вы все-таки управляете авто. Также можно поиграть в интеллектуальные игры на планшете или телефоне — шахматы, эрудит, головоломки, кроссворды и др.

Девушки могут заняться своими девичьими делами: подправить прическу, макияж. Но делать это можно только в случае абсолютно глухих пробок, когда автомобили практически не двигаются.

Те, кто занимаются рукоделием, могут "хендмейдить", например, вязать. Может, кто-нибудь из соседней машины или пассажиров автобуса увидит ваш эксклюзивный шедевр и захочет приобрести.

Фото: Getty Images

Вы не поверите, но в пробке можно даже делать физические упражнения. Например, упражнения для глаз, укрепить мышцы ягодиц и живота (для этого нужно поочередно напрягать живот и ягодицы), сделать гимнастику для лица, размять руки и шею.

Если с вами едут дети, можно позаниматься с ними. Например, спеть песню, выучить небольшой стих, таблицу умножения, рассказать сказку, обучить основам ПДД, да и просто пообщаться на интересующие ребенка темы.

А можно просто поразмышлять. Причем, даже без музыки. Есть время. Переосмыслить. Помечтать.

Как не попадать в пробки

Поменять начало рабочего дня.

Постараться избегать загруженных дорог в часы "пик". Заранее смотреть, как проехать по дворам, по маленьким улочкам. Такими маршрутами редко кто пользуется, поэтому и пробок там меньше. Знайте и любите свой город.

Доезжать до удобной станции метро, оставлять машину на парковке и дальше отправляться на общественном транспорте. А вот если надо поехать куда-то далеко, например, за город, то безусловно на автомобиле.

Учитывать время суток.

А некоторые, не желая терять время в пробках, просто снимают квартиру в пешей доступности от работы.

А еще использовать все более популярные велосипеды, электрические самокаты, заменяющие общественный транспорт.

Фото: Getty Images

Так что, на автомобильной пробке жизнь не заканчивается. Ведь почти на любую неприятную ситуацию можно взглянуть другими глазами и извлечь из нее максимум пользы.

Важно

Автомобильная пробка спасла жизнь пассажиру с разбившегося индонезийского Боинга

Фокус писал, как в аэропорту Лос-Анджелеса, США, произошла чрезвычайная ситуация: пассажир, который опоздал на свой рейс, выбежал на взлетно-посадочную полосу.