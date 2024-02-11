Теплый салат с курицей, грибами и болгарским перцем: быстрый рецепт сытного блюда
Блюда из категории "теплые салаты" занимают промежуточную позицию между закусками и гарнирами или самостоятельными вторыми блюдами. В этом и состоит их ценность.
Теплый салат с курицей, грибами и болгарским перцем — настоящее спасение для тех, кто ищет вкусный и одновременно питательный обед или ужин. Он сочетает в себе мягкость куриного мяса, аромат жареных грибов и свежесть овощей, делая каждый вкус блюда насыщенным и гармоничным, сообщает Новости Ю.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- шампиньоны — 200 г;
- болгарский перец — 2 шт. (разных цветов);
- помидоры — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соевый соус — 1 ст.л.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп) — для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Очистите и нарежьте шампиньоны. Добавьте их к курице и обжаривайте до готовности грибов.
Шаг 3. Нарежьте болгарский перец и лук полосками. Чеснок измельчите.
Шаг 4. На другой сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте помидоры, перец и чеснок, жарьте все вместе еще 5-7 минут.
Шаг 5. Смешайте курицу с грибами, обжаренными овощами и соевым соусом. Перемешайте и прогрейте на слабом огне еще пару минут.
Шаг 6. Перед подачей посыпьте салат свежей зеленью.
Этот теплый салат с курицей, грибами, помидорами и болгарским перцем — прекрасный выбор для здорового и вкусного обеда или ужина. Он не только удовлетворит ваш голод, но и порадует разнообразием вкусов и ароматов.
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