Ленивые хачапури на сковороде: рецепт вкуснейшего грузинского блюда

Хачапури — это прекрасный вариант для быстрого и вкусного перекуса или полноценного завтрака. Они получаются очень сытными и ароматными.

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Ленивые хачапури на сковороде — это идеальное блюдо для тех, кто хочет побаловать себя чем-то особенным, но при этом не хочет тратить много времени на приготовление. Этот рецепт быстр и прост, а результат невероятно вкусен и сытен, пишет Say7.

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

кефир — 1 стакан;

сода — 0,5 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

сыр сулугуни (или моцарелла) — 300 г;

яйцо — 1 шт. (по желанию);

сливочное масло для смазывания.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте муку, соду и соль. Добавьте кефир и замесите мягкое, но не липкое тесто. Если тесто получается слишком жидким, добавьте еще немного муки.

Шаг 2. Натрите сыр на крупной терке. Если вы любите более нежные хачапури, можно добавить в сыр одно яйцо и хорошо перемешать.

Шаг 3. Разделите тесто на равные части. Каждую часть раскатайте в небольшой лепешке.

Шаг 4. Положите на середину каждой лепешки достаточное количество сыра. Затем аккуратно защипите края, формируя хачапури.

Шаг 5. На сухой сковороде, на среднем огне, обжарьте хачапури с обеих сторон до золотистой корочки.

Шаг 6. Готовые хачапури смажьте сливочным маслом для добавления аромата и нежности. Подавайте хачапури горячими, пока сыр внутри тянется.

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