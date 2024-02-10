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"Пастуший пирог" на сковороде: рецепт простого и сытного ужина
Татьяна Ковальчук
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Пирог готовят очень быстро, и обычно большая часть, если не все, ингредиенты уже есть под рукой. Он отлично сочетается с зеленым салатом или свежими овощами.
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"Пастуший пирог" — традиционное британское блюдо, которое можно приготовить прямо на сковороде. Это отличный вариант для тех, кто ищет простой, но сытный ужин. В этом рецепте используются доступные ингредиенты и простые шаги приготовления, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты
Для приготовления пирога понадобятся следующие продукты:
- говяжий или бараний фарш — 500 г;
- крупная луковица — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г;
- картофель — 4 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- молоко — 100 мл;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- бульон (мясной или овощной) — 200 мл;
- 3/4 стакана тертого сыра чеддер;
- соль, перец, травы по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1. Приготовление начинки:
- На среднем огне разогрейте сковороду и обжарьте фарш до готовности.
- Добавьте измельченный лук и морковь, обжаривайте до мягкости овощей.
- Введите томатную пасту, зеленый горошек и бульон. Приправьте солью, перцем и травами.
- Тушите на медленном огне 10-15 минут.
Шаг 2. Приготовление пюре:
- Отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре.
- Добавьте сливочное масло и молоко, хорошо перемешайте до гладкости.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 3. Формирование и запекание пирога:
- Равномерно распределите мясную начинку по дну сковороды.
- Сверху выложите картофельное пюре, разравнивая ложкой. Сверху посыпьте сыром.
- Запекайте под крышкой на медленном огне 20-25 минут до образования румяной корочки.
Это блюдо станет замечательным и уютным ужином для всей семьи.
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