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"Пастель де Ната" с заварным кремом: рецепт традиционных португальских пирожных

пирожные, Пастель де Ната, выпечка, десерт, блюдо
Фото: tasteatlas.com | Пирожные "Пастель де Ната"

Ароматные и нежные пирожные следует есть вскоре после выпечки, чтобы заварной крем не потерял свою текстуру. Перед употреблением их следует посыпать корицей или сахарной пудрой.

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"Пастель де Ната" — это традиционные португальские пирожные с ароматным кремом, завоевавшие популярность по всему миру. Десерт был изобретен католическими монахинями и монахами еще до 18 века. Эти нежные и хрустящие лакомства с золотистой корочкой идеально подходят для утреннего кофе. Секрет успеха — в нежном заварном креме и тонком слоеном тесте, сообщает Taste Atlas.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 1 упаковка;
  • желтки — 6 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • сливки (33-35%) — 200 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • цедра 1 лимона;
  • палочка корицы;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

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Приготовление:

Шаг 1: Подготовка теста:

  1. Разморозьте слоеное тесто в соответствии с инструкцией на упаковке.
  2. Раскатайте тесто в тонкий слой и вырежьте круги подходящего размера для формочек для маффинов или кексов.
  3. Выложите тесто в формочки, формируя маленькие корзиночки.

Шаг 2: Приготовление заварного крема:

  1. В миске взбейте желтки с сахаром и крахмалом до однородности.
  2. В кастрюле смешайте сливки, молоко, лимонную цедру и корицу, доведите до кипения.
  3. Медленно влейте горячую молочно-сливочную смесь в желтковую, непрерывно помешивая.
  4. Верните смесь в кастрюлю и, помешивая, варите на слабом огне до загустения.
  5. Добавьте ванильный экстракт, перемешайте и дайте остыть.

Шаг 3: Выпекание пирожных:

  1. Нагрейте духовку до 250°C.
  2. Наполните подготовленные формочки с тестом заварным кремом до краев.
  3. Выпекайте в духовке 12-15 минут до золотистой корочки.

Подавайте "Пастель де Ната" теплыми, посыпав сахарной пудрой и корицей. Этот десерт прекрасно сочетается с чашкой ароматного эспрессо. Наслаждайтесь вкусом и деликатной текстурой настоящих португальских пирожных прямо у себя дома.

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