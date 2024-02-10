"Пастель де Ната" с заварным кремом: рецепт традиционных португальских пирожных
Ароматные и нежные пирожные следует есть вскоре после выпечки, чтобы заварной крем не потерял свою текстуру. Перед употреблением их следует посыпать корицей или сахарной пудрой.
"Пастель де Ната" — это традиционные португальские пирожные с ароматным кремом, завоевавшие популярность по всему миру. Десерт был изобретен католическими монахинями и монахами еще до 18 века. Эти нежные и хрустящие лакомства с золотистой корочкой идеально подходят для утреннего кофе. Секрет успеха — в нежном заварном креме и тонком слоеном тесте, сообщает Taste Atlas.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 1 упаковка;
- желтки — 6 шт.;
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- сливки (33-35%) — 200 мл;
- молоко — 200 мл;
- цедра 1 лимона;
- палочка корицы;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
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Приготовление:
Шаг 1: Подготовка теста:
- Разморозьте слоеное тесто в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Раскатайте тесто в тонкий слой и вырежьте круги подходящего размера для формочек для маффинов или кексов.
- Выложите тесто в формочки, формируя маленькие корзиночки.
Шаг 2: Приготовление заварного крема:
- В миске взбейте желтки с сахаром и крахмалом до однородности.
- В кастрюле смешайте сливки, молоко, лимонную цедру и корицу, доведите до кипения.
- Медленно влейте горячую молочно-сливочную смесь в желтковую, непрерывно помешивая.
- Верните смесь в кастрюлю и, помешивая, варите на слабом огне до загустения.
- Добавьте ванильный экстракт, перемешайте и дайте остыть.
Шаг 3: Выпекание пирожных:
- Нагрейте духовку до 250°C.
- Наполните подготовленные формочки с тестом заварным кремом до краев.
- Выпекайте в духовке 12-15 минут до золотистой корочки.
Подавайте "Пастель де Ната" теплыми, посыпав сахарной пудрой и корицей. Этот десерт прекрасно сочетается с чашкой ароматного эспрессо. Наслаждайтесь вкусом и деликатной текстурой настоящих португальских пирожных прямо у себя дома.
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