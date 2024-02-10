Говяжья печень по-берлински с яблоками и луком: главное — не пережарить

Говяжья печень отлично сочетается с картофельным пюре или отварным рисом. Наслаждайтесь гармонией вкусов и ароматов этого необычного, но изысканного блюда.

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Говяжья печень по-берлински — это блюдо немецкой кухни, которое сочетает в себе нежность печени и сладость яблок с ароматным луком. Этот рецепт — отличный способ добавить разнообразия в повседневное меню и насладиться необычным сочетанием вкусов. Печень с яблоками получается очень вкусная, сочная, нежная и совершенно не горчит, сообщает Znaj.

Ингредиенты:

говяжья печень — 500 г;

яблоки (кислые сорта) — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

мука для обваливания — 3 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов.

Тщательно промойте печень под холодной водой, удалите пленки и прожилки. Нарежьте печень тонкими ломтиками и слегка обваляйте в муке. Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте дольками.

Шаг 2. Жарка печени.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте печень с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите готовую печень на тарелку.

Шаг 3. Приготовление соуса.

На той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте яблоки к луку и тушите все вместе еще несколько минут, пока яблоки не станут мягкими.

Шаг 4. Подача блюда.

Выложите печень обратно на сковороду к луку и яблокам, аккуратно перемешайте. Тушите все вместе еще пару минут.

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