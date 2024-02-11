Профитроли с печенью трески: рецепт изысканной закуски к празднику

Когда речь заходит о создании элегантного и в то же время оригинального меню для фуршета или праздничного ужина, хочется удивить гостей чем-то необычным и изысканным. Профитроли с печенью трески – это именно такой выбор.

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Профитроли, традиционно ассоциирующиеся с десертами, могут стать неожиданным и изысканным решением для закуски. Наполненные нежной печенью трески, они станут украшением любого стола. Эта закуска сочетает в себе традиционное французское заварное тесто и нежную начинку, создавая неповторимое гастрономическое сочетание, которое покорит любителей изысканных вкусов, сообщает Канапка.

Ингредиенты

Для профитролей:

вода — 250 мл;

масло сливочное — 100 г;

мука — 150 г;

яйца — 4 шт.;

щепотка соли.

Для начинки:

печень трески — 200 г;

сливки (20-30%) — 50 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1. В кастрюле доведите до кипения воду со сливочным маслом и солью. Добавьте муку и, помешивая, варите до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стенок кастрюли. Охладите.

Шаг 2. Постепенно вводите яйца в остывшее тесто, тщательно перемешивая после каждого добавления, до получения однородной массы.

Шаг 3. Используя кондитерский мешок, выкладывайте тесто небольшими круглыми порциями на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Шаг 4. Смешайте печень трески со сливками и лимонным соком до однородности. Добавьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу.

Шаг 5. Когда профитроли остынут, аккуратно разрежьте их и заполните начинкой из печени трески. Сверху можно украсить красной икрой.

Подавайте профитроли с печенью трески в качестве элегантной закуски. Их необычный вкус и оригинальный вид, несомненно, привлекут внимание ваших гостей, добавляя изысканности любому застолью.

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