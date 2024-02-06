Ленивые вареники с маком: простой рецепт на каждый день

Простые в приготовлении ленивые вареники удивят вас оригинальным сочетанием традиционных вкусов с неожиданным акцентом мака в тесте.

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Ленивые вареники с маком в тесте — это вариация традиционного блюда, которая порадует вас необычным сочетанием вкусов и ароматов. Мак, добавленный непосредственно в тесто, обеспечивает каждому варенику особенный вкус и делает их текстуру еще более интересной, пишет Shuba.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 3 столовые ложки;

мука — около 150 г (или по необходимости);

мак — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль – щепотка;

масло сливочное или сгущенное молоко — для подачи.

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Приготовление:

Шаг 1. Залейте мак кипятком на 10-15 минут, затем тщательно отожмите. Это поможет раскрыть его вкус и аромат.

Шаг 2. Смешайте в глубокой миске творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и подготовленный мак. Перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте муку, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Шаг 3. Из теста сформируйте длинный жгут, разделите его на равные кусочки и сформируйте маленькие вареники.

Шаг 4. Вскипятите воду, слегка подсолите ее и варите вареники до тех пор, пока они не всплывут на поверхность. Дайте им повариться еще 2-3 минуты, затем вынимайте шумовкой.

Подавайте вареники теплыми, политыми сгущенным молоком или растопленным сливочным маслом. По желанию также можно добавить любимые ягоды.

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