Какие продукты нельзя спасти, если появилась плесень: небезопасно для здоровья

По словам специалиста по пищевой безопасности Ричарда Фукса, один из немногих продуктов, которые можно есть, даже если он заплесневел, — это твердый сыр.

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Плесень на продуктах питания — это не просто неприятный визуальный дефект. Это может быть серьезным сигналом опасности для вашего здоровья. Важно знать, какие продукты нельзя спасти при обнаружении плесени, чтобы избежать потенциального отравления. Самыми опасными продуктами с плесенью оказались орехи, крупы и яблоки, рассказал специалист по пищевой безопасности, доктор Ричард Фукс из Университета Гринвича, в комментарии MailOnline.

"У потребителей может возникнуть аллергия на плесень или развиться респираторные заболевания при контакте. Плесень образует микроскопические нитевидные структуры, называемые гифами, которые могут распространяться в пищу. Поэтому то, что видно на поверхности, может не отражать полную степень загрязнения плесенью", — считает Ричард Фукс.

Плесень особенно опасна для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Продукты, которые следует сразу выбрасывать в помойку:

1. Фрукты и овощи.

Любые мягкие фрукты или овощи, такие как клубника, персики, томаты, огурцы, должны быть выброшены при первых признаках плесени. Их мягкая структура позволяет спорам плесени глубоко проникать в продукт.

2. Хлеб и выпечка.

Хлеб, кексы, торты и другие пористые выпеченные изделия следует выбрасывать при появлении плесени. Споры легко распространяются в пористой структуре этих продуктов.

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3. Мягкие сыры.

Сыры, включая коттедж, моцареллу и крем-сыр, следует выбросить при обнаружении плесени. В отличие от твердых сыров, мягкие сыры пропитываются спорами плесени на всю свою глубину. В целях безопасности доктор Фукс рекомендует людям отрезать около 2,5 см твердого сыра вокруг и под заплесневелым местом.

4. Орехи и семена.

Орехи и семена могут быть источником афлатоксинов — токсичных веществ, которые вырабатываются некоторыми видами плесени. При обнаружении плесени на орехах или семенах, их следует немедленно утилизировать.

5. Мясные и рыбные продукты.

Любая видимая плесень на мясных и рыбных продуктах является причиной для их немедленной утилизации. Споры плесени в таких продуктах могут привести к серьезному пищевому отравлению.

Важно помнить, что некоторые виды плесени могут производить микотоксины, которые даже в малых количествах могут быть опасны для здоровья. В случае сомнений относительно безопасности продукта лучше его выбросить. Помните, что ваше здоровье всегда должно быть на первом месте!

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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