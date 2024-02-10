Рецепт фасоли с грибами в томатно-сметанном соусе: вкусное блюдо для всей семьи

Фасоль с грибами может подаваться как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Related video

Если вы ищете что-то сытное, но в то же время легкое и питательное, то рецепт фасоли с грибами в томатно-сметанном соусе — идеальный выбор. Это блюдо отличается своим насыщенным вкусом и простотой приготовления, пишет Meta.

Ингредиенты:

фасоль (белая или красная) — 400 г (можно использовать консервированную);

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 2 ст.л.;

сметана — 150 мл;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу;

зелень (петрушка или укроп) — для украшения.

Читайте также:

Ленивые вареники с маком

Вкуснейшие сырные палочки с кунжутом

Суп с охотничьими колбасками и фасолью

Приготовление:

Шаг 1. Если вы используете сухую фасоль, замочите ее на ночь, а затем отварите до готовности. Если используете консервированную, просто откиньте ее на дуршлаг.

Шаг 2. Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и жарьте до готовности.

Шаг 3. К грибам добавьте фасоль, томатную пасту, выдавленный через пресс чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте и тушите пару минут.

Шаг 4. Добавьте сметану, перемешайте и тушите еще 5-7 минут на медленном огне. В конце добавьте нарезанную зелень.

Это блюдо идеально подойдет как для обеда, так и для ужина.

Читайте также:

Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре

Домашние творожные рогалики

Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе