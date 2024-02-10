Жаркое с курицей, грибами и картофелем: простой рецепт ароматного и сытного блюда

Курица, грибы и картофель – классическое сочетание, которое нравится и взрослым, и детям. Это блюдо, в котором сочетаются простота приготовления и невероятная насыщенность вкусов.

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Жаркое – это классическое блюдо, которое отлично подходит для семейного обеда или ужина. Его аромат и вкус навевают воспоминания о домашнем уюте и семейных традициях. В нашем рецепте мы сочетаем сочную курицу с ароматными грибами и нежным картофелем, создавая насыщенное и удовлетворяющее блюдо, сообщает Say7.

Ингредиенты:

куриное филе или голени – 500 г;

картофель – 4-5 штук среднего размера;

шампиньоны – 300 г;

лук – 1 большая головка;

чеснок – 2 зубчика;

морковь – 1 штука;

томатная паста – 2 столовые ложки;

куриный бульон или вода – 300 мл;

соль, черный перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки;

зелень (укроп, петрушка) – для подачи.

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Приготовление:

Куриное филе нарезать средними кусочками. Картофель, морковь и лук очистить и нарезать: картофель – кубиками, морковь – кружочками, лук – полукольцами. Грибы нарезать пластинками. Чеснок мелко нашинковать. На сковороде разогреть масло и обжарить курицу до золотистого цвета. Затем выложить курицу в отдельную тарелку. В той же сковороде обжарить лук и морковь до мягкости. Добавить грибы и жарить все вместе еще несколько минут. Вернуть курицу на сковороду к овощам. Добавить картофель, томатную пасту и чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Залить содержимое сковороды бульоном или водой так, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Тушить под крышкой на медленном огне до готовности картофеля, примерно 30-40 минут. Подавать жаркое горячим, посыпав свежей зеленью. Это жаркое с курицей, грибами и картофелем – настоящее домашнее блюдо, которое согреет вас и ваших близких в любое время года. Простое в приготовлении, оно идеально подходит для уютного семейного обеда или ужина.

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