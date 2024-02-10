Лайт
Жаркое с курицей, грибами и картофелем: простой рецепт ароматного и сытного блюда
Татьяна Ковальчук
99
Курица, грибы и картофель – классическое сочетание, которое нравится и взрослым, и детям. Это блюдо, в котором сочетаются простота приготовления и невероятная насыщенность вкусов.
Related video
Жаркое – это классическое блюдо, которое отлично подходит для семейного обеда или ужина. Его аромат и вкус навевают воспоминания о домашнем уюте и семейных традициях. В нашем рецепте мы сочетаем сочную курицу с ароматными грибами и нежным картофелем, создавая насыщенное и удовлетворяющее блюдо, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- куриное филе или голени – 500 г;
- картофель – 4-5 штук среднего размера;
- шампиньоны – 300 г;
- лук – 1 большая головка;
- чеснок – 2 зубчика;
- морковь – 1 штука;
- томатная паста – 2 столовые ложки;
- куриный бульон или вода – 300 мл;
- соль, черный перец – по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
- зелень (укроп, петрушка) – для подачи.
Читайте также:
Ленивые вареники с маком: простой рецепт на каждый день
Суп с охотничьими колбасками и фасолью
Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре
Приготовление:
- Куриное филе нарезать средними кусочками. Картофель, морковь и лук очистить и нарезать: картофель – кубиками, морковь – кружочками, лук – полукольцами. Грибы нарезать пластинками. Чеснок мелко нашинковать.
- На сковороде разогреть масло и обжарить курицу до золотистого цвета. Затем выложить курицу в отдельную тарелку.
- В той же сковороде обжарить лук и морковь до мягкости. Добавить грибы и жарить все вместе еще несколько минут.
- Вернуть курицу на сковороду к овощам. Добавить картофель, томатную пасту и чеснок. Посолить и поперчить по вкусу.
- Залить содержимое сковороды бульоном или водой так, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Тушить под крышкой на медленном огне до готовности картофеля, примерно 30-40 минут.
- Подавать жаркое горячим, посыпав свежей зеленью.
- Это жаркое с курицей, грибами и картофелем – настоящее домашнее блюдо, которое согреет вас и ваших близких в любое время года. Простое в приготовлении, оно идеально подходит для уютного семейного обеда или ужина.
Читайте также:
Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе