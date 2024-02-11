Курица с лимоном и горчицей, запеченная в духовке: просто и невероятно вкусно

Блюдо из запеченной курицы отлично сочетается с разнообразными гарнирами, будь то легкий салат, картофельное пюре или овощи на гриле.

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Запеченная курица с лимоном и горчицей – это классическое блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Сочетание ароматного лимона и пикантной горчицы придает курице невероятно аппетитный вкус и золотистую корочку, пишет Say7.

Ингредиенты:

1 целая курица (примерно 1,5-2 кг);

2 больших лимона;

3 столовые ложки горчицы;

4 зубчика чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка меда;

пучок свежего тимьяна или розмарина;

соль и черный молотый перец по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Подготовка курицы: для начала тщательно вымойте курицу под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Удалите излишки жира и сальные железы.

Шаг 2. Приготовление маринада: в небольшой миске смешайте горчицу, измельченный чеснок, мед, оливковое масло, сок одного лимона и измельченные листья тимьяна или розмарина. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Маринование курицы: натрите курицу полученным маринадом как снаружи, так и внутри. Оставьте курицу мариноваться на 30 минут при комнатной температуре или на несколько часов в холодильнике для более насыщенного вкуса.

Шаг 4. Запекание: разогрейте духовку до 180°C. Поместите курицу в форму для запекания. Второй лимон нарежьте кружочками и положите внутрь курицы и вокруг нее. Запекайте примерно 1-1,5 часа до готовности (время зависит от размера курицы).

Шаг 5. Подача: перед подачей дайте курице немного остыть. Затем аккуратно переложите на блюдо и украсьте свежими травами и лимонными дольками.

Такая курица получается необычайно сочной, с хрустящей золотистой корочкой и нежным ароматом горчицы и лимона. Курицу можно также запечь в рукаве, получится очень вкусно.

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