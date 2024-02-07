Зачем "солить" одежду перед стиркой: секреты опытных хозяек

С солью стирают как белую одежду, так и белое постельное белье. Соль при стирке полотенец тоже отлично подойдет. Этот метод поможет вашим вещам оставаться белыми, а не серыми или желтыми.

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Процесс стирки кажется простым и привычным, но знаете ли вы, что добавление соли в воду перед стиркой может существенно улучшить результат? Зачем солить одежду перед стиркой, хорошо знают опытные хозяйки. Они советуют готовить крепкий солевой раствор для замачивания вещей, чтобы они не серели. Этот необычный, но эффективный метод имеет множество преимуществ и может стать вашим верным помощником в уходе за одеждой, сообщает УНИАН.

Преимущества соли перед стиркой:

1. Сохранение цвета.

Соль помогает закрепить цвет ткани, предотвращая его вымывание и бледность. Особенно это актуально для ярких и темных вещей, которые склонны терять насыщенность после нескольких стирок.

2. Борьба с пятнами.

Соль является эффективным средством для предварительной обработки пятен. Посыпание соли на свежие пятна помогает впитать излишки жидкости и предотвращает их глубокое проникновение в волокна ткани.

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Использование специального пакета для стирки

3. Смягчение жесткой воды.

Если у вас дома жесткая вода, соль может помочь смягчить ее, что улучшит качество стирки и сделает ткань более мягкой.

4. Устранение запахов.

Соль способствует устранению неприятных запахов из одежды, делая вещи не только чистыми, но и свежими.

Как правильно использовать соль перед стиркой:

1. Для закрепления цвета: растворите 1/2 стакана соли в теплой воде и замочите в нем одежду на несколько часов перед стиркой.

2. Для предварительной обработки пятен: непосредственно на пятно насыпьте немного соли, слегка вотрите и оставьте на 15-20 минут, затем стирайте как обычно.

3. Для смягчения воды: добавьте 1/4 стакана соли в воду для стирки вместе с обычным количеством стирального порошка.

Использование соли перед стиркой – это простой и доступный способ улучшить качество ухода за вашей одеждой, сохранить ее внешний вид и продлить срок службы. Применяйте этот недооцененный прием, и вы заметите, как ваши любимые вещи будут выглядеть как новые дольше.

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